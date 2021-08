Cặp vợ chồng bán nhẫn, mua 200 lít xăng tặng cho đoàn người về quê bất chấp bị mẹ ruột doạ 'từ mặt'

Hình ảnh dòng người hồi hương từ các tỉnh miền Nam đổ về những ngày qua liên tục được cập nhật trên các trang mạng xã hội. Gia đình ly tán, phải vượt quãng đường dài hàng nghìn cây số, dãi nắng dầm mưa khiến nhiều đoàn thiện nguyện, mạnh thường quân muốn san sẻ chút tấm lòng giúp đỡ những người con xa xứ.

Mới đây trên một số diễn đàn đã chia sẻ lại đoạn clip với dòng tiêu đề: "Cặp vợ chồng Phú Yên bán nhẫn, mua 200 lít xăng tặng cho người về quê" đã thu hút nhiều sự chú ý. Hai vợ chồng này đều mặc đồ bảo hộ, đứng bên cạnh là thùng xốp đựng những chai xăng 500ml được xếp ngay ngắn. Thấy dòng người lỉnh kỉnh đồ đạc trên xe về quê, hai vợ chồng đều chạy ra giúp đỡ, trao cho họ 1,2 chai xăng tiếp sức đi đường.

Hành động tử tế này đã được một trong số những người dân đi qua đoạn đường quốc lộ quay lại.

Vợ chồng bán nhẫn, mua 200 lít xăng ra QL 1A tặng người về quê

Chia sẻ với báo Thanh Niên, vợ chồng anh Ngô Văn Lành (37 tuổi, quê Phú Yên) cho biết cả 2 đã bắt đầu phát xăng từ sáng 30/7, tại đoạn giao QL1A - QL25 (Phú Yên). Trước đó, 2 anh chị đọc báo biết dòng người đi xe máy từ TP HCM, Bình Dương về quê, lại đúng lúc giá xăng tăng cao, cả 2 đã bàn nhau hỗ trợ họ phần nào chút phí đi đường.

Hai vợ chồng vốn làm thợ cắt tóc, mùa dịch lại đóng cửa, chẳng kiếm được là bao. Nhưng lòng trót thương những người dân xa xứ, anh Lành bàn với vợ bán chiếc nhẫn mà hai vợ chồng để dành, mua xăng tặng bà con. Chiếc nhẫn phong thủy 2 vợ chồng gom góp mua để dành được bán lại với giá hơn 17 triệu. Với anh Lành, nhẫn có thể mua lại, còn người thì không phải lúc nào cũng có thể giúp.

Vợ chồng anh Lành mua 200 lít xăng tặng đoàn người về quê (Nguồn: Lê Ngô)

Biết được tấm lòng của hai vợ chồng, chủ tiệm vàng trả lại nhẫn cho anh Lành, thậm chí chị còn hào sảng cho mượn 10 triệu, nói cứ đi làm việc thiện đi, khi nào khó khăn hãy trả lại. Hành động này khiến vợ chồng anh càng thêm xúc động, và hành trình những chai xăng miễn phí bắt đầu từ đó.

Biết con cả ngày liều mình đứng ngoài đường quốc lộ, gia đình anh Lành đều phản đối, thậm chí anh còn bị mẹ ruột từ mặt. Họ sợ con vất vả, lại run rủi chẳng may nhiễm bệnh.

Hai vợ chồng phát xăng tại tại đoạn giao QL1A - QL25, Phú Yên (Nguồn: Lê Ngô)

Nhưng tính anh, quyết gì thì phải làm cho bằng được. "Tính tình tôi kỳ lắm, hôm trước hứa không làm nữa, tôi coi cái clip thấy người này ở khu cách ly khổ, người kia thiếu là hôm sau lại đi hỗ trợ”, anh chia sẻ với Thanh niên.

Nói thêm về dự định tặng xăng, vợ chồng anh Lành sẽ duy trì cho đến khi hết số tiền 10 triệu đồng ban đầu và quỹ mà một số người đã chủ động ủng hộ cho vợ chồng dù không kêu gọi quyên góp.

Anh hy vọng chút ít tấm lòng này sẽ giúp quãng đường của những bà con được rút ngắn lại, có thêm động lực cho hành trình hồi hương diễn ra an toàn, suôn sẻ.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc