Cặp đôi vận chuyển gần 90 kg ma túy qua biên giới

Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Quốc Đạt (29 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) và Lê Nguyễn Thúy Vy (28 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã trả tự do cho Nguyễn Tấn Dũng (43 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh).

Số ma túy bị lực lượng bắt giữ.

Theo kết quả điều tra, rạng sáng 17/1, tại khu vực khóm Thượng 1 (thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), Đoàn đặc nhiệm miền Nam thuộc Cục phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Đồng Tháp đã kiểm tra ô tô, bắt giữ 3 nghi can nêu trên sử dụng ô tô 4 chỗ, vận chuyển 89,4 kg ma túy các loại. Những đối tượng này sử dụng ô tô 4 chỗ để mang ma túy từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ.

Ma túy bị thu giữ.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập hồ sơ điều tra, tạm giữ các nghi can và lấy mẫu gửi giám định đối với số tang vật xác định là ma túy các loại.

Trước đó, với chuyên án phá vụ buôn bán ma túy lớn trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên án./.

