Cặp đôi cố tình nhấn ga, thông chốt khai báo y tế ở Gò Vấp mặc nhân viên la hét, đuổi theo

Sự việc trong đoạn clip dưới đây được cho là xảy ra vào chiều ngày hôm qua (12/7) tại một chốt kiểm dịch ở Gò Vấp (TP. Hồ Chí Minh). Khi lực lượng chức năng đang phân luồng giao thông, kiểm tra giấy tờ của người dân thì cặp đôi này đã cố tình luồn lách qua khe hẹp rồi phóng đi.

Cán bộ ở chốt đã la hét, đuổi theo yêu cầu dừng, nhưng cặo đôi vẫn thản nhiên nhấn ga bỏ chạy. Chứng kiến khoảnh khắc đó, nhiều người không khỏi bức xúc với hành vi vô cùng thiếu ý thức của 2 thanh niên trẻ tuổi.

Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận của dân mạng.

Cặp đôi thanh niên cố tình thông chốt khai báo y tế ở Gò Vấp khiến tất cả bức xúc

