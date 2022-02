Cảnh báo một số lô sữa Abbott nhập về Việt Nam nhiễm vi khuẩn độc hại

Kinh tế

Ngày 20-2, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin từ Mạng lưới các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) về sự cố an toàn thực phẩm liên quan đến việc một số trẻ nhỏ bị nhiễm Cronobacter sakazakii và Salmonella newport sau khi sử dụng sản phẩm dinh dưỡng công thức sản xuất tại nhà máy Abbott Nutrition’s Sturgis, MI, Mỹ.