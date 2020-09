Cần làm rõ thông tin tố cáo cán bộ Hải quan Lào Cai nhận hối lộ, 'bao luật' cho xe hàng lậu

Cán bộ hải quan "bao luật"?

Trong đơn gửi tới An ninh Tiền tệ, anh Vũ Tiến Hưng, trú phường Phố Mới (nay là phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) tố cáo ông Phạm Ngọc Việt Minh, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Kim Thành tỉnh Lào Cai (nay chuyển công tác về Cục Hải quan Lào Cai) có dấu hiệu Nhận hối lộ, làm sai quy định của pháp luật.

Theo anh Hưng trình bày, do biết ông Minh là Cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai chuyên hỗ trợ việc làm thủ tục Hải quan để hàng hóa được vận chuyển qua cửa khẩu Kim Thành sang Trung Quốc, nên ngày 8/2/2020, sau khi nhận của ông Nguyễn Thành Nam 1 (một) xe chở hàng gồm 201 kiện (thùng) khẩu trang các loại để vận chuyển sang Trung Quốc bán, anh Hưng đã liên hệ và nhờ ông Minh đưa giúp số hàng này qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành - Lào Cai.

Anh Vũ Tiến Hưng viết đơn tố cáo cán bộ Hải quan Phạm Ngọc Việt Minh

Theo thỏa thuận, giữa anh Hưng và chủ hàng thì sau khi đưa trót lọt mặt hàng khẩu trang này qua cửa khẩu, Hưng sẽ phải trả cho cán bộ Hải quan là ông Minh số tiền là 1,5 triệu đồng/thùng.

Chuyến xe hàng lậu đầu tiên mang BKS: 24C- 049.97 sau khi thông quan trót lọt, anh Hưng đã thanh toán sòng phẳng theo chỉ dẫn của cán bộ Hải quan Minh là gửi cho một người tên Bích số tiền 120 triệu đồng. Số tiền còn lại khoảng 40 triệu đồng, ông Minh hướng dẫn anh Hưng chuyển vào số tài khoản 19033074186013, chủ tài khoản là Nguyễn Thị Minh Đức tại Ngân hàng Techcombank.

Ngày 12/02/2020, sau khi đôi bên đã có niềm tin, anh Hưng tiếp tục nhờ cán bộ Hải quan Minh "lo luật" cho xe BKS: 24C - 049.39 kéo theo rơ-mooc BKS: 24R-002.52 chở 474 thùng khẩu trang qua biên với giá "bao luật" bằng với chuyến trước.

Anh Hưng cho biết: "Hôm đó tôi trược tiếp đưa xe container mang BKS: 24C - 049.39 kéo theo rơ-mooc 24R - 002.52 đến trước cửa barie của cửa khẩu như đàm phán, thì nhận được tin ông Minh báo, xe bị lộ biển số, nên phải đổi thành BKS: 24C - 055.39 số mooc 24R - 002.52.

Ông Minh còn giải thích với tôi là vì mặt hàng khẩu trang đang nhạy cảm, hàng của tôi lại thiếu giấy tờ để làm thù tục mở tờ khai xuất chính ngạch, nên công ty của ông ấy phải mở tờ khai thành mặt hàng chuối, vì sợ công an và các lực lượng chức năng phát hiện hành vi vi phạm nên đã bảo tôi phải đổi biển số. Toàn bộ xe container và rơ-mooc tôi đều thuê của công ty Nhẫn Hồng Ngọc Việt.

Sau khi chuyến này qua biên trót lọt sang Trung Quốc, do chủ hàng không trả hết tiền, nên tôi khất nợ lại cán bộ Hải quan Minh 200 triệu đồng. Tôi hứa sẽ hoàn tất số tiền này ngay khi chủ hàng bên Trung Quốc chuyển trả".

Cũng theo anh Hưng, sau khi 2 xe hàng khẩu trang không hóa đơn chứng từ được "phù phép" qua biên trót lọt, ngày 13/2/2020, anh có nhận tiếp một xe hàng gồm 425 kiện (thùng) khẩu trang các loại (tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng) được đựng trong 1 container màu trắng mang số hiệu CRLU 1609728 từ kho Ngọc Dương thuộc Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải, TP Lào Cai. Sau đó lại nhờ ông Minh đứng ra lo giúp việc thông quan sang Trung Quốc.

Vẫn theo phương thức cũ, ông Minh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đưa hàng qua cửa khẩu, còn Hưng chỉ việc nhận hàng từ chủ hàng đưa đến trước cửa barie của Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành - Lào Cai.

Cán bộ Hải quan cửa khẩu Kim Thành bị tố nhận hối lộ, “bảo kê” cho 2 chuyến xe khẩu trang lậu qua cửa khẩu

Theo như đơn của anh Hưng, thì lần này giữa anh và cán bộ hải quan Minh có chút trục trặc vì ông Minh đòi "bao luật" 3 triệu/thùng khẩu trang. Do số "tiền luật" tăng đột ngột, nên giữa Hưng và ông Minh có lời qua tiếng lại.

Sau đó, Hưng phải thông qua một người tên Tiệp bạn của Minh đứng ra "làm giá". Cuối cùng đôi bên thống nhất, chuyến hàng thứ 3 này được "bao" qua cửa khẩu với giá là 300 triệu đồng.

Ngày hôm sau, Hưng điều xe hàng vào tập kết tại bãi hàng hóa G03 Khu thương mại Kim Thành thuộc Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành - Lào Cai để chờ làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc.

Sáng sớm 21/2, Hưng cầm 400 triệu đồng của chủ hàng đưa cho để đến dặt cọc tiền đi hàng cho anh Tiệp, thì đến chiều, một tổ công tác gồm đại diện Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Lào Cai, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã kiểm tra và tạm giữ toàn bộ số khẩu trang trên do chủ hàng không xuất trình được chứng từ hợp pháp của 425 kiện (thùng) khẩu trang đang trong địa bàn hoạt động hải quan.

Làm rõ 2 chuyến hàng đã được "phù phép" qua cửa khẩu

Ngày 15/4, Công an tỉnh Lào Cai đã có văn bản số 799/CAT gửi Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc xử lý vụ tạm giữ lô hàng khẩu trang không rõ nguồn gốc, xuất xứ; trong đó chuyển hồ sơ vụ việc và tang vật vi phạm cho Cục Hải quan tỉnh Lào Cai chỉ đạo xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Ngày 23/4, UBND tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành đối với hành vi trên.

Trao đổi với ANTT, ông Dương Xuân Sinh, Phó Cục trưởng Cục hải quan tỉnh Lào Cai cho biết: "Ngay khi nắm được thông tin cán bộ Minh có liên quan đến những lùm xùm trong việc, đơn vị ngay lập tức làm phương pháp thuyên chuyển công tác để phòng ngừa. Sau đó cũng đã yêu cầu đồng chí này làm giải trình, báo cáo về vụ việc".

Cụ thể, theo ông Sinh, vào tháng 2/2020, phía An ninh kinh tế, Công an tỉnh có đề nghị Hải quan phối hợp, kiểm tra, bắt giữ lô hàng hơn 1 triệu khẩu trang. Sau đó, toàn bộ tang vật vụ án, đối tượng chuyển về bên cơ quan công an thụ lý điều tra.

Đến tháng 7/2020, sau thụ lý điều tra, công an đã có kết luận điều tra và chuyển, đề nghị Cục Hải quan đợi báo cáo Tỉnh xử lý vi phạm hành chính.

"Vụ việc này chuyển đề nghị xử lý vi phạm hành chính, nhưng thẩm quyền của UBND tỉnh, còn bên Hải quan chỉ tiếp nhận hồ sơ để trình UBND tỉnh ký 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó có phạt tiền, mỗi người khoảng hơn 20 triệu đồng. Sau đó, tịch thu toàn bộ tang vật chuyển cho Sở Y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19", ông Sinh nói.

Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Khi PV hỏi về lịch trình qua cửa khẩu của 2 chuyến xe hàng mà anh Hưng tố cáo được cán bộ Hải quan Phạm Ngọc Việt Minh đứng ra "bao luật" qua cửa khẩu, ông Sinh cho hay: "Liên quan đến 2 chuyến xe trên, bên tôi không thụ lý, mà chỉ tiếp nhận hồ sơ, tang vật chuyến xe bị bắt. Phía Công an đã lấy lời khai, chứng cứ, xác minh và đã có kết luận.

Còn việc ông Minh có liên quan đến chuyến hàng bị bắt giữ hay không, thì cơ quan công an không xác định ông Minh liên quan nên bên tôi không xử lý được".

Liên quan đến vụ việc, LS Nguyễn Thị Thúy Kiều, Giám đốc Công ty luật TNHH Bắc Nam nêu quan điểm: "Ở đây cơ quan công an cần xác minh, điều tra làm rõ 3 vấn đề. Thứ nhất, hành vi nhận hối lộ, làm trái quy định của pháp luật của những người có quyền hạn giúp cán bộ hải quan Minh.

Thứ 2, cần làm rõ vấn đề Công ty TNHH MTV Hoàng Bằng mở tờ khai xuất khẩu mặt hàng khẩu trang thành mặt hàng chuối trên ông Minh và được ông này chỉ đạo làm vậy?

Thứ 3 là làm rõ việc anh Tiệp nhận tiền cọc của anh Hưng thì số tiền này được đưa lại cho ai?

An ninh Tiền Tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Đoàn Tân

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn