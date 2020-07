Cận cảnh mọi khâu chuẩn bị kỳ thi tuyển vào lớp 10 tại Nghệ An

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An năm 2020 có tất cả 35.789 thí sinh đăng ký dự thi với 65 Hội đồng thi, 66 điểm thi. Tổng số phòng thi là 1517 phòng. Ban chỉ đạo thi đã huy động hơn 5.000 người làm công tác thi, trong đó hơn 3.500 giám thi, còn lại là lực lượng công an, bảo vệ, y tế… Tại mỗi điểm thi đều có thanh tra cắm chốt, ngoài ra còn có 4 đoàn thanh tra lưu động nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.