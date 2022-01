Cận cảnh linh vật hổ "7 sắc cầu vồng" trên con đường hoa nghệ thuật ở Nghệ An

Sáng 28/1, các công nhân Công ty Cổ phần Công viên cây xanh TP. Vinh (Nghệ An) đang khẩn trương hoàn thiện những công đoạn còn lại để đưa đường hoa nghệ thuật tại trung tâm TP. Vinh đi vào hoạt động đón Tết Nguyên đán 2022.

Cũng giống như mọi năm, con đường hoa nghệ thuật năm nay được đặt trên vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu phía Quảng trường Hồ Chí Minh. Đường hoa kéo dài khoảng 500m từ vòng xuyến đường Minh Khai đến Quảng trường Hồ Chí Minh.

Từ nhiều ngày trước, hàng trăm công nhân đã tất bật chuẩn bị các khung sườn, bệ để gắn các chậu hoa tạo thành những thảm hoa tươi rực rỡ đầy sắc màu.

Hàng nghìn chậu hoa tươi liên tục được vận chuyển đến để ghép vào các khung có sẵn trên con đường hoa nghệ thuật ở TP. Vinh.

Dù con đường hoa chưa hoàn thiện nhưng từ sáng sớm, rất đông người dân dẫn theo các trẻ em nhỏ đến con đường hoa nghệ thuật để dạo chơi và chụp ảnh kỷ niệm.

Tại khu vực chính của đường hoa nghệ thuật này có trang trí thêm những khung hình trái tim, nón lá cùng nhiều hoa, cây cảnh để người dân có thể đến chụp hình.

Điểm nhấn lớn của đường hoa nghệ thuật năm nay ngoài các loài hoa rực rỡ còn có thêm một chú hổ là linh vật của năm 2022.

Khác với con hổ thông thường mà những tỉnh khác làm, tại TP. Vinh con hổ này được ghép từ hàng trăm tấm nhựa đầy màu sắc. Phía bên trong có gắn đèn chiếu sáng vào ban đêm.

Con hổ được đặt trên bệ bằng sắt, xung quanh có hàng trăm chậu hoa được gắn lại với nhau. Thân con hổ được ghép từ những tấm nhựa và dán với nhau bằng băng keo, độ hoàn thiện chưa được tỉ mỉ.

Nhiều người dân đến chụp hình lưu niệm và nhận xét, con hổ này "rất kỳ" vì có đầu, bụng, đuôi, chân khác xa với con hổ thật. Đặc biệt, con hổ này được ghép từ những tấm nhựa đầy màu sắc giống như "7 sắc cầu vồng" và thêm "lạ lẫm" với người dân.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo TP. Vinh cho biết, toàn bộ công trình đường hoa nghệ thuật và trong đó có chú hổ linh vật đều do Công ty Cổ phần Công viên cây xanh TP. Vinh chủ trì thực hiện, đạo diễn để đưa vào đón Tết 2022.

Một lãnh đạo Phòng Văn hóa TP. Vinh cho biết, đây chỉ là một mô phỏng, mang tính nghệ thuật và cũng có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh. Sau khi nhận được các ý kiến và xem xét lại, đến trưa 28/1, chú hổ linh vật "7 sắc cầu vồng" nói trên đã được tháo dỡ và đưa đi khỏi con đường hoa nghệ thuật này.

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị