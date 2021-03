Cận cảnh hiện trường TNGT thảm khốc 7 người tử vong ở Thanh Hóa

Cận cảnh vụ TNGT thảm khốc ở Thanh Hóa.

Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT thảm khốc khiến 7 người tử vong ở Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Mai Xuân Liêm cùng lãnh đạo Sở GTVT Thanh Hóa, Ban ATGT tỉnh đến hiện trường chỉ đạo xử lý, khắc phục.

Có mặt tại hiện trường, theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, nơi xảy ra vụ tai nạn là vị trí khúc đường dốc, ôm cua tay áo rất nguy hiểm, đường hẹp, nền đường 3,5m, xung quanh không có người dân sinh sống.

Tại hiện trường, toàn bộ chiếc xe lao xuống rãnh thoát nước của taluy dương bên phải ngay đoạn xuống dốc, toàn bộ cabin vỡ nát, gỗ keo, tràm văng tung tóe ra ngoài. Lực lượng chức năng cùng người dân đang khẩn trương thu dọn hiện trường cùng những tấm gỗ còn sót lại trên xe.

Vụ TNGT thảm khốc được xác định xảy ra vào hồi 21h15 đêm 22/3, tại Km 13+570 TL530 (Dốc Bả Vai) thuộc địa bàn xã Trí Năng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá. Xe tải BKS 36C-13.640 chở cây tràm, đâm vào ta luy dương bên phải, làm 7 người ngồi trên ca bin tử vong (6 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu).

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại hiện trường:

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ TNGT ở huyện Lang Chánh.

Toàn cảnh nơi xảy ra TNGT khiến 7 người tử vong.

Phần cabin xe tải biến dạng hoàn toàn.

Cây keo, tràm bị văng hết xuống rãnh nước ven đường.

Lực lượng chức năng cùng người dân đang di dời gỗ keo để giải phóng đường.

Gỗ keo ngổn ngang nên việc xếp dỡ phải làm thủ công, mất rất nhiều thời gian.

Gỗ được chuyển sang phương tiện khác để đưa về nơi tập kết.

Tác giả: Phúc Tuấn - Minh Chuyên

Nguồn tin: atgt.vn