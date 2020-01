Cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn sẽ bị gửi thông báo về cơ quan

Theo Ủy ban ATGT quốc gia, từ ngày 1/1 đến 5/1, lực lượng chức năng đã xử phạt 1.518 người lái ô tô, xe máy vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Trong số những lái xe vi phạm bị xử lý, có nhiều người bị phạt với số tiền rất cao, ở mức từ 30 đến 35 triệu đồng. Một số địa phương có kết quả xử lý cao là Tây Ninh, Bắc Giang, Đắk Lắk, Hà Nội, TPHCM, Nghệ An…

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, trong 6 ngày (từ 1-6/1) có 103 người chết do tai nạn giao thông, trung bình 17 người chết/ngày, thấp hơn 4 người so với con số 21 người chết/ngày do tai nạn giao thông trong năm 2019. Dù phải cần một thời gian nữa để đánh giá toàn diện hơn nhưng đây chính là hiệu quả thực sự của quy định này.

Theo Ủy ban ATGT quốc gia, tình trạng người điều khiển phương tiện không hợp tác, không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, có hành động, thái độ chống lại cán bộ, chiến sĩ thi hành nhiệm vụ... vẫn còn diễn ra tại một số địa phương.

Để tăng cường việc xử lý các trường hợp vi phạm, ngày 6/1, Cục CSGT (Bộ Công an) đã có công điện gửi Phòng CSGT các tỉnh, thành phố và đơn vị tuần tra trực thuộc.

Trong công điện, Cục CSGT yêu cầu huy động phương tiện công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100/NĐ-CP và Luật Phòng, chống tác hại rượu bia.

Khi tổ chức kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, cần lồng ghép kiểm soát xử lý vi phạm về ma túy, dùng camera ghi lại toàn bộ hoạt động kiểm soát để phục vụ việc xử lý vi phạm.

Đối với trường hợp người điều khiển phương tiện không chấp hành, có thái độ, hành vi chống đối thì tổ chức lực lượng, khống chế đưa về trụ sở công an nơi gần nhất và xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm.

"Nếu người vi phạm là đảng viên, lực lượng vũ trang, cán bộ công chức thì thông tin với cơ quan, đơn vị công tác để phối hợp xử lý", công điện của Cục CSGT nhấn mạnh.

