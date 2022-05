Camera ghi cảnh thanh niên thò tay trộm thùng tiền tại quầy trà sữa, biểu cảm của nữ nhân viên gây chú ý

Your browser does not support the video tag.

(Clip ghi lại cảnh nam thanh niên thản nhiên lấy trộm tiền trong quầy trà sữa)

Theo đoạn clip ghi lại, quán trà sữa lúc này không có khách, nhân viên cũng đang bận việc nên không đứng tại quầy. Một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang tiếp cận quầy trà sữa này và nhanh tay lấy đi hộp đựng tiền.

Khi thanh niên vừa rời đi cũng là lúc nữ nhân viên quán đi đến quầy, dù có chút nghi ngờ nam thanh niên nhưng nữ nhân viên không bắt được tận tay hành động của nam thanh niên nên chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn.

Tuy nhiên, sau khi check lại camera an ninh của quán, nữ nhân viên mới tá hỏa phát hiện, hộp đựng tiền đã bị nam thanh niên kia "cuỗm" đi mất.

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người vô cùng bức xúc trước hành động trộm cắp của nam thanh niên. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng, sự việc này là lời cảnh tỉnh cho nhiều chủ quán, luôn luôn phải có người trực quầy, đồng thời bảo vệ tài sản cẩn thận để tránh những trường hợp đáng tiếc.

