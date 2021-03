Cam Úc giá siêu rẻ bán dọc vỉa hè, tiểu thương tiết lộ sự thật

Vài tuần gần đây, trên chợ mạng xuất hiện một loại cam Úc với giá siêu rẻ, chỉ từ 15.000 đồng/kg. Theo quảng cáo của người bán, đây là dòng cam ngoại nhập, có xuất xứ từ Úc. Nếu khách mua lẻ thì sẽ áp giá 19.000 đồng/kg, nếu mua cả thùng 10kg thì sẽ được ưu đãi với giá là 120.000 đồng, tính ra là 12.000 đồng/kg.

Chị My - một tiểu thương bán cam trên chợ mạng cho biết, cam được chị nhập khẩu trực tiếp từ Úc về Việt Nam. Do nhập với số lượng lớn nên có giá rẻ, hơn nữa, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá cam hiện giảm nhiều so với mọi năm.

"So với cam sành thì cam Úc có vỏ mềm hơn, mỗi cân 4 quả. Màu sắc bắt mắt, vàng ươm, có thể ăn trực tiếp hoặc vắt lấy nước uống. Thế nên, khách nhà tôi thường mua cả thùng về ăn dần vì giá cả hợp lý" - chị nói.

Theo tiết lộ, trung bình mỗi ngày, chị My bán ra thị trường gần 3 tạ cam Úc, thu về cả triệu đồng. Ngoài bán trên mạng, chị còn rao hàng tới các chợ cóc, sạp bán trái cây ven đường.

Cam Úc giá rẻ được bày bán la liệt ở vỉa hè.

Tương tự, chị Hải Yến, một đầu mối hoa quả ở Hà Nội chia sẻ, gần 1 tuần nay, cam Úc là mặt hàng bán chạy nhất nhà chị bởi giá rẻ bất ngờ. Như mấy năm trước, 1kg cam Úc thường dao động 60.000 - 80.000 đồng.

"Mức giá này khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, bởi từ trước tới nay, cam Úc thường có giá khá đắt đỏ từ 60.000 - 80.000 đồng/kg, cao gấp đôi hàng Việt. Nay vì giá quá rẻ nên có nhiều người tranh thủ, mua một lúc 2 - 3 thùng về ăn dần" - chị nói.

Để khách hàng an tâm, chị Yến còn khẳng định, toàn bộ số cam chị nhập về đều có giấy tờ, nguồn gốc rõ ràng. Nếu khách phát hiện quảng cáo sai, chị sẵn sàng đền tiền gấp đôi.

12.000 đồng/kg cam Úc nhập khẩu.

Tiết lộ với phóng viên, anh H.L, một tiểu thương bán cam Úc ở Hà Nội chia sẻ, đa phần số cam anh bán ra thị trường đều là hàng xả kho. Hơn nữa, các lái buôn thường nhập cả container với số lượng lớn nên hay có giá ưu đãi. Mặt khác, cam nhập khẩu có rất nhiều mức giá khác nhau, chất lượng cũng tùy vào mức giá nhập vào.

"Như bán ở quầy, ở ven đường mất công vận chuyển, tiền thuê địa điểm thì giá bán ra sẽ dao động 20.000 - 30.000 đồng/kg, còn bán trên mạng chỉ từ 12.000 - 15.000 đồng/kg" - anh nói.

Cam Úc có vỏ vàng tươi, màu sắc khá bắt mắt.

Sau khi nghe đồng nghiệp giới thiệu, chị Tú Mai, nhân viên văn phòng ở Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) cũng mua 3kg về ăn thử với giá 15.000 đồng/kg. Nhưng theo cảm nhận của chị, ưu điểm lớn nhất của quả là đẹp, còn vị không ngọt, đậm như cam sành.

"Không chỉ cam Úc mà nhiều loại quả nhập về Việt Nam hiện nay có giá tốt là nhờ các chính sách miễn giảm thuế quan được áp dụng, như táo Mỹ, nho xanh Nam Phi, nho xanh Úc hiện chỉ từ 40.000 - 80.000 đồng/kg. Do đó, người tiêu dùng sẽ được "thả ga" ăn hoa quả ngoại nhập mà không phải lo về giá, đặc biệt là có thể mua được ở bất cứ nơi đâu, từ chợ cóc cho đến siêu thị" - chị nói.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: Báo Dân trí