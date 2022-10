Cầm đầu đường dây đánh bạc 2.150 tỉ đồng nhưng có kết luận bị tâm thần

Nguyễn Văn Điền - Ảnh: CACC

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc với quy mô lớn, số tiền đánh bạc khoảng 2.150 tỉ đồng được Bộ Công an triệt phá vào tháng 12-2021.

Theo kết luận điều tra, từ đầu năm 2020, Nguyễn Văn Điền lấy tài khoản tổng trên trang web cá cược Bong88.com (cấp master) từ đối tượng tên Khang (chưa rõ lai lịch) là đại lý cấp trên về chia ra nhiều tài khoản khác nhau và giao cho các đại lý cấp dưới, con bạc để tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng Internet với hình thức cá độ bóng đá.

Ngày 20-12-2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp các lực lượng liên quan bắt quả tang tại một căn hộ trong chung cư M-One (phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM), Nguyễn Văn Dương (cháu của Điền) đang tính toán cộng số tiền thắng thua thu từ hoạt động tổ chức đánh bạc trên mạng Internet với hình thức cá độ bóng đá cho Nguyễn Văn Điền.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng thu giữ khẩu súng CZ75 do Phan Minh Hùng mua từ Campuchia về giao Nguyễn Tấn Phương, Nguyễn Phan Quốc Duy và Nguyễn Nam cất giữ.

Sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định tiền án, tiền sự của một số bị can trong vụ án; thu thập kết luận giám định kỹ thuật đối với 3 điện thoại thu giữ của Nguyễn Văn Điền và làm việc với Điền về nội dung trong điện thoại; thu thập kết luận giám định pháp y tâm thần của Nguyễn Văn Điền...

Điều tra bổ sung, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM nhận thấy nhiều nội dung tin nhắn, hình ảnh được trích xuất có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc của bị can Điền. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM hỏi cung bị can có sự chứng kiến của luật sư. Kết quả, Nguyễn Văn Điền không còn nhớ gì về những nội dung tin nhắn, cuộc gọi đến, cuộc gọi đi được trích xuất từ 3 điện thoại của Điền.

Bản kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TP.HCM, Bộ Y tế kết luận trước, trong và sau khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật từ đầu năm 2020 đến 20-12-2021, Nguyễn Văn Điền có bệnh rối loạn cảm xúc thực tổn/động kinh. Hiện tại Điền có bệnh quên phân ly/rối loạn cảm xúc thực tổn/động kinh.

Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật từ đầu năm 2020 đến 20-12-2021, Điền hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện tại, Điền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Ngày 23-9-2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM có văn bản đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM xem xét, ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Nguyễn Văn Điền nhưng chưa có kết quả.

Tác giả: TUYẾT MAI

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ