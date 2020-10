Cám cảnh trụ sở Công ty CP Xây dựng Thủy lợi 3 Nghệ An

Do năng lực điều hành, sau khi Nhà nước thoái vốn, Công ty CP Xây dựng Thủy lợi 3 (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Nghệ An trước đây) rơi vào cảnh nợ nần do không tìm được việc làm cho người lao động. Nợ ngân hàng chồng chất, nợ công trình khó đòi... buộc Công ty phải gán nợ toàn bộ cơ ngơi này cho Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nghệ An