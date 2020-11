Cái chết bí ẩn của bạn gái triệu phú

Từ năm 2008, Rebecca, 32 tuổi, hẹn hò với Jonah Shacknai, 54 tuổi, CEO một công ty dược phẩm Mỹ, triệu phú. Thời gian hai người ở bên nhau chưa bao lâu thì bi kịch liên tiếp xảy ra.

Tháng 7/2011, Rebecca cùng em gái và Max (con trai riêng 6 tuổi của Jonah) đến sống tại biệt thự thuộc sở hữu của Jonah tại hạt San Diego, bang California. Tới ngày 11/7/2011, Max bất ngờ rơi khỏi lan can trong nhà. Cú rơi từ tầng hai khiến cậu bé bị thương cột sống và gãy xương trên mặt. Gần Max là chiếc đèn chùm bị vỡ và chiếc xe đẩy chân (scooter).

Không ai chứng kiến cú ngã của Max. Rebecca kể đang trong phòng tắm thì nghe thấy tiếng động lớn và chạy ra. Trong lúc cô hô hấp nhân tạo, em gái Rebecca gọi xe cấp cứu. Sau khi đưa Max vào viện, Rebecca được cho là có cách cư xử kỳ lạ khi nói về việc Max bị ngã.

Biết cháu bị ngã, Adam Shacknai, em trai của Jonah, bay đến vào ngày 12/7/2011. Tới tối, khi tình hình cậu bé có vẻ đã ổn định, Rebecca, Jonah và Adam cùng nhau dùng bữa. Sau đó, Jonah quay lại bệnh viện trông con, Rebecca và Adam về biệt thự. Rebecca ở gian nhà chính, Adam ở phòng ngủ cho khách, biệt thự lúc này không còn ai khác.

Adam kể tối hôm ấy uống thuốc ngủ và lên giường từ 20h. Tỉnh dậy vào 6h48 sáng, Adam đi pha café thì thấy Rebecca chết trong tư thế treo cổ ở ban công tầng hai hướng ra ngoài sân biệt thự. Khi lực lượng chức năng tới nơi, thi thể đã được Adam cắt dây và đặt trên mặt đất. Rebecca bị trói tay sau lưng, trói chân, bịt miệng bằng áo phông, và không mặc quần áo. Thời điểm tử vong được xác định vào khoảng bốn tiếng trước khi thi thể được phát hiện. Rebecca không có dấu vết của rượu hoặc chất kích thích.

Lan can nơi xảy ra vụ treo cổ của Rebecca. Ảnh: San Diego Sheriff's Department.

Ba ngày sau cái chết của Adam, tin xấu lại ập đến. Max cũng đã chết tại bệnh viện vì tổn thương não do thiếu dưỡng khí. Ngày 26/7/2011, cái chết của Max được nhà chức trách kết luận là tai nạn. Bằng cách nào đó, cậu trượt chân rơi khỏi lan can tầng hai, va đập hoặc cố túm lấy chiếc đèn chùm và rơi sấp mặt xuống đất.

Tuy đã có kết luận của nhà chức trách, mẹ và dì Max vẫn nghi ngờ giả thuyết tai nạn vì khi mới nhập viện, một bác sĩ cho biết cậu bé có thể đã ngạt thở trước khi chết. Theo người mẹ và dì, Max không phải đứa bé thích mạo hiểm leo trèo, cũng không thể tự rơi qua lan can vì có trọng tâm cơ thể thấp hơn. Nếu Max đang chơi xe đẩy chân, bề mặt thảm trải sàn sẽ ngăn cậu đi nhanh đến mức bay qua lan can. Dù vậy, nỗi nghi ngờ này không khiến nhà chức trách thay đổi kết luận.

Tiếp theo, cảnh sát tập trung điều tra cái chết của Rebecca. Dữ liệu điện thoại di động cho thấy trước khi sự việc xảy ra, Rebecca nói chuyện điện thoại với chị gái tới 21h50 ngày 12/7/2011. Một tiếng sau, mẹ của Max nhắn tin rằng sẽ qua gặp Rebecca để hỏi về việc tại sao con ngã khỏi lan can nhưng tin này không được hồi âm. Hai tiếng tiếp theo, Rebecca có nghe tin nhắn thoại nhưng lại xóa đi. Theo cảnh sát, trong tin nhắn này, Jonah nói tình hình Max đang xấu dần.

Dựa trên chứng cứ thu thập được, 7 tuần sau sự việc, chuyên gia pháp y nhận định nguyên nhân tử vong là tự sát do treo cổ. Cơ quan điều tra cho rằng Rebecca có thể trực tiếp liên quan tới việc Max bị ngã hoặc tự trách mình không chú ý khi trông trẻ. Sau khi nhận tin tình hình Max đang xấu dần, Rebecca chịu mặc cảm tội lỗi nên tìm tới cái chết.

Dù Rebecca chết trong tư thế khá bất thường, cảnh sát cho rằng điều này hoàn toàn có thể được giải thích. Cô gái trói tay sau lưng để ngăn bản thân từ bỏ giữa chừng, trong quá khứ từng có trường hợp tương tự. Nhà chức trách còn cung cấp video tái hiện cách Rebecca có thể thắt nút để tự trói tay sau lưng.

Rebecca treo cổ ở lan can tầng hai của phòng ngủ ở khu nhà khách của biệt thự. Trên cửa phòng có viết dòng chữ bí ấn "cô ta cứu được cậu ấy, ngươi có cứu được cô ta không" bằng sơn đen. Trên ngón tay và người của Rebecca cũng dính sơn đen. Như vậy đây có thể là thư tuyệt mệnh.

Ngay lập tức, gia đình Rebecca không bằng lòng với kết luận của nhà chức trách vì cho rằng con gái sẽ không tự sát trong trạng thái không mặc quần áo, bị bịt miệng, cả tay và chân bị cột chặt, trong đó hai tay bị trói sau lưng. Trong lần nói chuyện cuối với chị gái, Rebecca vẫn bình thường, không có dấu hiệu buồn bã vì việc của Max. Bốn tháng sau, luật sư của gia đình Rebecca xin quật mộ cô gái để giám định lại.

Qua xem xét, chuyên gia giám định của gia đình Rebecca cho biết cái chết của cô gái có một số bất thường. Theo chuyên gia, thi thể Rebecca bị xuất huyết ở gần đỉnh sọ, dường như bị đánh vào đầu nhiều lần. Vết gãy xương cổ giống với dấu hiệu bị bóp cổ, không phải do dây thừng gây ra. Máu trong thi thể Rebecca dồn xuống dưới lưng, trong khi người chết vì treo cổ, máu thường dồn về phía chân do trọng lực.

Ngoài ra, sợi dây được buộc vào thành giường trong phòng nhưng chiếc giường gần như không suy chuyển khỏi vị trí. Chuyên gia cho rằng cân nặng của Rebecca lẽ ra sẽ khiến giường suy chuyển khoảng vài chục cm, nhưng ở đây chỉ lệch đi khoảng vài phân. Loại nút thắt dùng để trói tay Rebecca sau lưng khá phức tạp, trong khi người thân cho rằng trước khi chết cô không có kiến thức này.

Vì cảnh sát đã kết luận sự việc là tự sát, gia đình Rebecca tìm tới cách giải quyết dân sự. Năm 2013, họ khởi kiện đòi bồi thường 10 triệu USD với cáo buộc cái chết của Rebecca là án mạng. Bị đơn của vụ kiện là Adam Shacknai, người duy nhất ở cùng biệt thự với Rebecca vào tối hôm ấy. Đơn kiện cáo buộc Adam đánh đập Rebecca, bịt miệng bằng áo phông, siết cổ rồi ném khỏi ban công để tạo hiện trường giả như tự sát.

Sau khi gia đình Rebecca từ chối thỏa thuận hòa giải trị giá một triệu USD, vụ kiện dân sự diễn ra vào tháng 2/2018. Tại tòa, gia đình Rebecca cáo buộc tối hôm ấy, Adam chất vấn Rebecca về việc cháu trai bị ngã. Khi cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng, Adam tức giận nên đập vào đầu Rebecca rồi siết cổ, dàn dựng hiện trường giả cho giống vụ tự sát.

Tại tòa, gia đình Rebecca đưa ra nhiều chứng cứ gián tiếp. Theo chuyên gia chữ viết, thông điệp viết bằng sơn đen trên cửa phòng nhiều khả năng không phải do Rebecca mà là do Adam viết. Theo chuyên gia, chữ "A" của trong thông điệp giống chữ "A" trong chữ ký của Adam. Thông điệp này cũng được viết ở độ cao lớn hơn so với chiều cao của Rebecca.

Phản bác, luật sư của Adam cho rằng hiện trường không có dấu vân tay hoặc ADN của thân chủ. Cuộc điều tra hình sự của cảnh sát đã loại Adam khỏi diện tình nghi từ đầu. Cái chết của Rebecca do cô tự gây ra vì mặc cảm tội lỗi.

Sau một tháng nghe án, tháng 4/2018, bồi thẩm đoàn dân sự bỏ phiếu 9-3 theo hướng có lợi cho gia đình Rebecca, qua đó tuyên rằng Adam phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Rebecca và phải bồi thường 5 triệu USD tổn thất tinh thần.

Sau phán quyết dân sự, phòng cảnh sát hạt San Dieo tổ chức rà soát lại hồ sơ sự việc với nhân lực mới không liên quan tới cuộc điều tra ban đầu để đảm bảo khách quan. Tới tháng 12/2018, cơ quan điều tra vẫn kết luận không có chứng cứ cho thấy Rebecca bị sát hại.

Tháng 2/2019, Adam kháng cáo bản án dân sự trên căn cứ có lỗi trong quy trình tố tụng và sai phạm của bồi thẩm viên. Nhưng trước khi diễn ra phần tranh luận cuối cùng trước thẩm phán phúc thẩm, vụ kiện chấm dứt với kết quả bản án sơ thẩm bị hủy do hai bên đã hòa giải.

Theo thỏa thuận hòa giải, công ty bảo hiểm vốn chịu trách nhiệm chi trả án phí cho Adam sẽ trả 600.000 USD, đổi lại gia đình Rebecca không thể tiếp tục khởi kiện Adam. Tuy vậy, khi trả lời báo chí, Adam tỏ thái độ không hài lòng với động thái này vì cho rằng công ty bảo hiểm tự ý hòa giải sau lưng mình.

Tuy nhiên, sự việc dường như vẫn chưa tới hồi kết. Tháng 7 vừa qua, gia đình Rebecca tiếp tục khởi kiện phòng cảnh sát hạt San Diego và yêu cầu được tiếp cận toàn bộ hồ sơ vụ án. Đơn kiện cho rằng cơ quan này trước đó mới chỉ công khai nhiều nội dung củng cố cho kết luận tự sát. Vụ kiện vẫn đang tiếp diễn.

Hiện trường nơi Max Schacknai được cho là đã ngã. Ảnh: San Diego County Sheriff's Department.

Ảnh phục dựng do cảnh sát cung cấp cho thấy khả năng Max bị ngã. Ảnh: San Diego County Sheriff's Department.

Rebecca Zahau. Ảnh: The Republic.

Tối 12/7/2011, Rebecca ở gian chính, Adam ở gian dành cho khách của biệt thự. Ảnh: San Diego County Sheriff's Department.

Lan can nơi xảy ra vụ treo cổ. Ảnh: San Diego County Sheriff's Department.

Sợi dây thừng được buộc vào giường. Ảnh: San Diego County Sheriff's Department

Thông điệp "khó hiểu" trên cửa phòng ngủ, nơi Rebecca treo cổ. Ảnh: San Diego County Sheriff's Department.

