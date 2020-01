Lỗ chân lông to ở mũi và má khiến các nốt mụn làm phiền bạn, làm cho bạn thiếu tự tin vì làn da xù xì, kém mịn. Đặc biệt, lỗ chân lông to khiến chị em khó trang điểm. Vậy làm thế nào để trị lỗ chân lông to ở mũi và má tại nhà hiệu quả mà không tốn kém, trong bài viết này, chúng tôi sẽ bật mí với bạn.

Cách trị lỗ chân lông to ở mũi và má tại nhà hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây ra lỗ chân lông to ở mũi và má

Có nhiều nguyên nhân khiến cho lỗ chân lông to ở mũi và má, phổ biến nhất là những yếu tố dưới đây:

Da tiết nhiều dầu nhờn

Một đặc điểm luôn luôn hiện hữu trên loại da nhạy cảm và nhiều bã nhờn là lỗ chân lông to có xu hướng ngày càng lan rộng nếu không được điều trị.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến lỗ chân lông to ở mũi và má - Ảnh minh họa: Internet

Sở dĩ có điều này là do da mụn thường tiết nhiều dầu, tuyến bã nhờn hoạt động liên tục và mạnh mẽ đào thải qua lỗ chân lông. Dầu tích tụ lâu ngày khiến lỗ chân lông ngày một to ra. Đó là lý do tại sao da dầu hay da mụn thường tập trung lỗ chân lông to hai bên vùng má và mũi.

Tẩy trang không sạch và lạm dụng trang điểm

Có nhiều chị em mê trang điểm mà lạm dụng quá mức các loại mỹ phẩm. Tuy nhiên, họ lại lười biếng và xem thường việc tẩy trang. Đó là một trong những sai lầm khiến lỗ chân lông càng ngày càng to ra.

Tẩy trang không sạch dẫn đến lỗ chân lông to - Ảnh minh họa: Internet

Khi trang điểm, các loại kem che khuyết điểm hay kem nền, phấn phủ sẽ bám rất chắc vào da và bịt kín lỗ chân lông. Nếu bạn không tẩy trang hoặc không làm sạch, lớp kem nền sẽ tích dần dần và ẩn sâu trong lỗ chân lông khiến chúng ngày một sâu và rộng hơn.

Do ánh nắng mặt trời

Ánh nắng mặt trời có chứa tia UV có thể khiến collagen và elastin trong da bị lão hóa nhanh chóng, từ đó cấu trúc da bị phá hủy, mất tính đàn hồi, lỗ chân lông cũng ra do thiếu sự liên kết.

Ánh nắng mặt trời chứa các tia UV khiến lỗ chân lông to ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi tác

Bước sang tuổi 30, lượng collagen dưới da bắt đầu giảm và không được tái tạo hay phục hồi nhanh như trước. Lỗ chân lông bắt đầu to ra và lớn dần.

Di truyền

Nghiên cứu chỉ ra rằng kích thước lỗ chân lông liên quan tới yếu tố di truyền. Những cha mẹ có lỗ chân lông to thì con cũng có nguy cơ mắc phải cũng cao hơn so với người khác.

Cách làm se khít lỗ chân lông mặt tại nhà

Dưới đây là những cách trị lỗ chân lông to tại nhà hiệu quả và đơn giản từ các nguyên liệu tự nhiên mà bạn nên áp dụng ngay.

Se khít lỗ chân lông mặt tại nhà bằng dầu oliu

Dầu oliu là một loại nguyên liệu làm đẹp khá quen thuộc đối với các chị em phụ nữ. Hàm lượng chất chống oxy hóa cao và vitamin E dồi dào có trong oliu giúp loại bỏ các tế bào lão hóa và chất nhờn, từ đó tái tạo lại các tế bào da và nuôi dưỡng làn da mịn màng, nhanh chóng se khít lỗ chân lông to ở mũi và má tại nhà hiệu quả.

Dầu oliu giúp se khít lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện như sau:

Trộn dầu oliu với nước cốt chanh và mật ong theo tỷ lệ bằng nhau tạo thành một hỗn hợp đặc sệt. Sau đó, thoa hỗn hợp này lên mũi và má, để yên trong khoảng 15 phút rồi dùng nước ấm rửa sạch lại mặt, rồi rửa lại một lần nữa bằng nước lạnh để se khít lỗ chân lông.

Thực hiện đều đặn mỗi tuần 2-3 lần để có hiệu quả đồng thời loại bỏ vết thâm và dưỡng trắng da.

Se khít lỗ chân lông ở mũi bằng đá

Đá lạnh có thể giúp làm se khít lỗ chân lông nhanh chóng, vô cùng đơn giản tại nhà. Mỗi ngày, bạn chỉ cần dùng đá lạnh chườm lên má và mũi, chỗ có lỗ chân lông to 2 lần, mỗi lần kéo dài 10 phút. Sau vài ngày, bạn sẽ nhìn thấy rõ sự khác biệt và hiệu quả bất ngờ của những viên đá lạnh mang đến cho làn da của mình.

Chườm đá lạnh giúp se khít lỗ chân lông nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Để tốt hơn, bên cạnh việc bạn chỉ sử dụng đá lạnh thông thường, hãy thử dùng nước ép trái cây như nước ép cà chua, bi tươi cho vào ngăn đông để làm đá chườm. Lưu ý nên dùng vải bọc đá lạnh để chườm thay vì chườm đá lạnh trực tiếp lên vùng da mụn, cứ 15 giây nghỉ 5 giây để tránh gây tổn thương và kích ứng da.

Mặt nạ se khít lỗ chân lông cho da nhờn

Dưới đây là một số cách làm mặt nạ để se khít lỗ chân lông cho da nhờn giúp các chị em luôn có một làn da khỏe mạnh và căng bóng:

Dùng mặt nạ chanh và dưa leo

Chanh là loại quả chứa nhiều enzyme tự nhiên giúp săn chắc làn da, thu nhỏ lỗ chân lông, giúp da bạn trắng sáng hơn qua từng ngày. Hơn thế nữa, lượng vitamin C dồi dào có trong chanh có khả năng chống oxy hóa, làm sạch da và ngăn ngừa mụn. Dưa chuột chứa nhiều nước và hàm lượng dinh dưỡng cao, giúp tái tạo bề mặt da và tăng cường sức đề kháng cho da, bảo vệ da khỏi tác động xấu của môi trường.

Mặt nạ dưa leo giúp se khít lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Xay nhuyễn dưa leo rồi trộn với nước cốt chanh theo tỷ lệ 3:2 (3 thìa dưa leo: 2 thìa nước cốt chanh). Rửa mặt sạch sẽ rồi thoa hỗn hợp vừa làm đều lên mặt. Để yên khoảng 15-20 phút, sau đó rửa sạch lại mặt với nước mát. Thực hiện 2-3 lần mỗi tuần để có hiệu quả nhanh chóng.

Dùng lòng trắng trứng gà

Lòng trắng trứng gà là một trong những loại thực phẩm giúp căng bóng làn da an toàn đồng thời se khít lỗ chân lông một cách hiệu quả.

Cách thực hiện: Đánh bông 1 lòng trắng trứng gà rồi cho thêm nước cốt chanh vào trộn đều. Thoa hỗn hợp vừa tạo đều lên da vùng mũi và má, để yên khoảng 10 phút cho đến khi khô và rửa sạch lại bằng nước lạnh.

Mặt nạ lòng trắng trứng và nước cốt chanh cho da nhờn - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những chia sẻ trên, bạn có thể biết thêm nhiều phương pháp se khít lỗ chân lông to ở mũi và má tại nhà hiệu quả. Chúc bạn luôn xinh đẹp rạng ngời với làn da trắng hồng mịn màng và không còn mụn.

Tác giả: Cúc Nguyễn

Nguồn tin: phunusuckhoe.vn