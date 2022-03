Cách khôi phục dữ liệu đã xóa trên máy tính bằng các phần mềm ít người biết

Dữ liệu số tuy tiết kiệm không gian nhưng rủi ro hư hại hay mất mát luôn rình rập. Chưa nói đến những chuyện nghiêm trọng như hỏng ổ cứng do va đập, chập điện... hay chỉ một thao tác Format, Delete nhầm cũng có thể khiến người dùng máy tính mất đi lượng kha khá dữ liệu, đôi lúc đáng giá cả gia tài hay có giá trị tinh thần to lớn. Đó là chưa kể những trục trặc hiếm gặp do virus hay hệ điều hành.

Nếu tập tin đó vẫn đang nằm trong thùng rác, việc khôi phục trở nên vô cùng đơn giản. Nhưng nếu vô tình xóa vĩnh viễn tập tin đó thì vẫn có cách để khôi phục lại đơn giản.

Phương pháp System Restore

Phương pháp System Restore cho phép người dùng khôi phục dữ liệu bị mất trên desktop mà không cần cài thêm phần mềm bên ngoài. Để làm được điều này, trước hết nhấn chuột phải vào thư mục có chứa dữ liệu đã xóa trước đó và chọn Restore previous versions. Ngay sau đó sẽ có danh sách các bản sao lưu trước đó xuất hiện, người dùng chỉ cần chọn rồi bấm Restore và chờ đến khi hoàn tất.

Nếu không thấy xuất hiện tùy chọn Restore previous versions trên màn hình, hãy nhấp chuột phải vào My Computer (hoặc This PC) và chọn Properties. Chuyển sang thẻ Previous Versions (hoặc System protection), chọn bản sao lưu tương ứng và làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất. Ngoài ra, lưu ý tùy vào phiên bản Windows đang sử dụng, tên và vị trí các tùy chọn đôi khi có thể thay đổi.

Nếu đang sử dụng giải pháp sao lưu khác như Shadow Defender, Ghost... người dùng có thể vô hiệu hóa tính năng System Restore để tiết kiệm dung lượng ổ cứng.

Đầu tiên, chọn khung tìm kiếm và gõ từ khóa advanced system settings. Sau đó, chuyển sang thẻ System Protection, chọn ổ đĩa đang kích hoạt tính năng tự động sao lưu (Protection: On) rồi nhấn Configure. Cuối cùng, người dùng chỉ cần chọn Disable system protection rồi nhấn OK, toàn bộ tập tin sao lưu trước đó sẽ bị xóa bỏ khỏi ổ cứng, giúp lấy lại dung lượng trống mà không cần gỡ bỏ những phần mềm yêu thích.

Các phần mềm khôi phục dữ liệu đã xóa cũng được đề xuất sử dụng trong trường hợp bạn đã System Restore cho máy tính nhưng không được. Ngoài ra những phần mềm này có khả năng khôi phục dữ liệu nhanh chóng và nhiều tiện ích đi kèm.

Phần mềm khôi phục dữ liệu trên máy tính Recuva

Phần mềm Recuva là một trong những công cụ phục hồi dữ liệu phổ biến nhất hiện nay trên Windows. Phần mềm khôi phục dữ liệu này cho phép lấy lại bất cứ dữ liệu nào bị mất trên máy tính, do các nguyên nhân như bị xóa, bị virus làm ẩn,..., lấy lại dữ liệu trên thẻ nhớ, iPod, máy nghe nhạc MP3, từ các ổ đĩa hỏng hoặc đã bị format... Một điểm đáng ngạc nhiên ở Recuva là phần mềm này còn giúp lấy lại cả những email bị xóa.

Với giao diện thiết kế đơn giản, dễ nhìn, công việc khôi phục dữ liệu đã xóa với Recuva trở nên vô cùng dễ dàng. Đặc biệt phần mềm này còn hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt nên có thể sử dụng toàn bộ chức năng của phần mềm mà không gặp trở ngại nào. Ngoài ra phần mềm này hoàn toàn miễn phí nên sẽ là lựa chọn rất tốt cho những ai không đủ điều kiện tài chính.

Khôi phục dữ liệu đã xóa bằng phần mềm Easeus Data Recovery Wizard

Easeus Data Recovery Wizard là một trong những phần mềm khôi phục dữ liệu đã xóa tốt nhất hiện nay mà bạn nên sử dụng. Với Easeus Data Recovery Wizard các bạn có thể khôi phục dữ liệu đã xóa trên một vùng ổ cứng, thư mục hoặc trên thiết bị gắn ngoài tùy ý.

Các file dữ liệu khi khôi phục sẽ đuợc phân loại thành định dạng như: Ảnh, nhạc, video, email, và các loại file khác. Nhờ đó giúp các bạn dễ dàng tìm lại file đã mất một cách nhanh chóng. Với giao diện trực quan và thân thiện với người dùng, đặc biệt hơn là tính năng khôi phục rất mạnh mẽ, Easeus Data Recovery Wizard đích thị là phần mềm khôi phục dữ liệu đã xóa trên máy tính mà bạn không thể bỏ qua.

Phần mềm khôi phục dữ liệu Undelete Plus

Undelete Plus cũng được đánh giá là một trong những phần mềm khôi phục dữ liệu tốt nhất hiện nay và được nhiều người sử dụng. Phần mềm này có ưu điểm là hỗ trợ khôi phục nhiều định dạng tập tin khác nhau trên nhiều loại vùng nhớ khác nhau. Đặc biệt là tốc độ hồi phục khá nhanh kể cả đối với tập tin dung lượng lớn.

Ngoài ra phần mềm khôi phục dữ liệu ổ cứng Undelete Plus còn một số tính năng hay như: Sắp xếp các file hồi phục theo mức độ tái lập, hỗ trợ phục hồi file do phân vùng bị lỗi không thể truy cập, tính năng làm sạch ổ cứng… Undelete Plus còn là phần mềm miễn phí hoàn toàn nên sẽ là lựa chọn không tồi dành cho bạn.

Recover My Files giúp khôi phục dữ liệu đã xóa hiệu quả

Recover My Files là phần mềm khôi phục dữ liệu có thể giúp bạn khôi phục các tập tin bị xóa nhầm rất hiệu quả. Với phần mềm này, người dùng có thể dễ dàng phục hồi lại tài liệu đã xóa, nhanh chóng khôi phục lại dữ liệu do ghost nhầm phân vùng. Hỗ trợ tùy chọn các định dang cần xóa là tập tin ảnh, âm thanh hoặc tập tin cài đặt.

Recover My Files chọn giữa phục hồi tập tin đơn giản hay phục hồi toàn bộ ổ đĩa. Bao gồm cả ổ đĩa gắn ngoài, đây là tính năng hữu ích cho những người gặp phải những ổ đĩa hỏng một phần hay bị vô ý bị định dạng. Phần mềm khôi phục dữ liệu đã xóa Recover My Files chạy tương đối nhanh, đặc biệt khi phục hồi tập tin mất hay đã xoá, và khá dễ điều hướng ngay cả với người dùng cơ bản.

Khôi phục dữ liệu với Wondershare Data Recovery

Khi quản lý dữ liệu nếu như chẳng may lỡ làm mất một vài dữ liệu quan trọng, hãy lựa chọn Wondershare Data Recovery. Đây là phần mềm khôi phục dữ liệu nổi tiếng và rất hiệu quả được người dùng tin tưởng. Phần mềm này có giao diện hiện đại đặc biệt các menu rất trực quan nên người dùng có thể sử dụng phần mềm này một cách dễ dàng.

Wondershare Data Recovery hỗ trợ người dùng lấy lại dữ liệu bị mất trên máy tính bằng công nghệ tìm kiếm tiên tiến và các thuật toán phân tích phục hồi hiệu quả. Phần mềm này giúp khôi phục nhiều định dạng dữ liệu khác nhau, trên nhiều thiết bị như USB, ổ cứng ngoài, điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số, iPod, máy nghe nhạc MP3/MP4,… Với những ưu điểm trên đây sẽ là phần mềm mà bạn không thể bỏ qua.

