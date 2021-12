Cách đi giày cao gót giúp bạn thoải mái

Những đôi giày cao gót được phụ nữ ưa chuộng trong nhiều dịp trang trọng. Nó có thể xem như biểu tượng cho cái đẹp, sự sang trọng, quyền lực… Tuy nhiên, giày cao gót cũng đồng thời là nỗi ám ảnh với nhiều người. Mang giày cao gót quá lâu khiến chân bạn phồng rộp, đau nhức. Jess Edwards - cây viết của Cosmopolitan - đã đưa ra 7 cách khiến việc đi giày cao gót trở nên thoải mái hơn.

Giảm chiều cao

Các đôi giày cao 5 cm trở lên dễ gây ra tình trạng đau nhức cho đôi chân. Bạn có thể giải quyết tình trạng này bằng việc cắt gót. Các thợ sửa giày hầu như đều biết kỹ thuật này. Nhiều cửa hàng cũng có dịch vụ cắt gót giày để khách hàng vẫn sở hữu đôi giày mơ ước với phần đế phù hợp hơn. Thông thường, các thợ sửa giày chỉ cắt bớt tối đa một cm để đảm bảo tính thẩm mỹ.

Đi giày quá cao có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh: CM.

Thay đổi cách đi

Edwards nhận xét: “Đi bằng gót chân thực sự là một môn khoa học”. Nhiều người thậm chí phải học cách đi bộ cho đúng khi mang giày cao gót. Sai lầm phụ nữ hay mắc phải khi đi giày cao gót là dồn quá nhiều lực lên mũi chân. Thay vào đó, bạn nên sử dụng cơ bụng khi đi, tiếp đất bằng gót, hạ mũi chân rồi mới bước tiếp.

Đi tất

Đi tất là giải pháp tốt để giảm đau cho đôi chân khi mang giày cao gót. Trước khi mang giày cao gót, bạn nên đi một đôi tất dày loanh quanh trong nhà. Điều này sẽ giúp giãn các cơ chân trước khi mang giày cao gót. Ngoài ra, tất cũng có thể dùng để phối cùng giày cao gót. Đa số ưu tiên các loại tất lười. Nó vừa đủ để giảm đau và cũng tinh tế khi lên đồ.

Sử dụng miếng lót

Trên thị trường có nhiều loại miếng lót dành riêng cho giày cao gót. Nó giúp đôi giày trở nên êm ái, thoải mái hơn. Tuy nhiên, bạn cần cân nhắc chọn những miếng lót vừa vặn để đảm bảo thẩm mỹ cho đôi giày.

Đi giày gót đế to

Những đôi giày dáng platform (giày đế to) sẽ thoải mái hơn giày gót nhọn. Dù vậy, một số người không thích kiểu dáng này do độ “sang” bị giảm khá nhiều so với gót nhọn.

Thực tế, kiểu giày hày được CNN nhận định sắp bùng nổ trong thời gian tới vì nhiều phụ nữ có tâm lỹ "xõa" hậu đại dịch. Hình ảnh ca sĩ Olivia diện đôi giày kiểu platform đến Nhà Trắng cũng truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ.

Giày đế to đảm bảo độ thoải mái cho người mang hơn. Ảnh: ASOS.

Thư giãn

Trong thời gian không di chuyển, bạn có thể tự massage bàn chân để giảm cơn đau do giày cao gót gây ra. Gót chân, ngón chân là những “điểm nóng” cần chăm sóc đặc biệt lúc này.

Chọn giày có quai hoặc hở mũi

Đây cũng là cách được Edwards đề xuất. Giày có quai đem lại cảm giác thoải mái và chắc chắn hơn. Ngoài ra, quai giày cũng giúp chân bạn đỡ đau hơn khi không còn phải cố “gồng” để giữ đôi giày chắc chắn. Trong khi đó, loại hở mũi đem lại cảm giác thoải mái cho các ngón chân.

