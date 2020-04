Cách chức thêm 2 trưởng phòng cảnh sát điều tra thuộc Công an Đồng Nai

Ông Bùi Thanh Sơn

Theo đó, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền của Bộ Công an đã đến các phòng liên quan công bố quyết định cách chức trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đối với thượng tá Bùi Thanh Sơn - phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai; cách chức trưởng Phòng an ninh điều tra đối với thượng tá Hoàng Liên Sơn - phó thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra.

Trước đó, thượng tá Bùi Thanh Sơn và thượng tá Hoàng Liên Sơn đã bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng, dựa trên kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương.

Cụ thể, theo kết luận, ông Bùi Thanh Sơn đã có những vi phạm trong hoạt động tố tụng khi phân công điều tra các vụ án. Ông Hoàng Liên Sơn bị Ủy ban Kiểm tra trung ương quy kết đình chỉ vụ án không đúng quy định.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ