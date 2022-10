Cách chăm sóc da không đều màu

Thế nào là da không đều màu?

Đây là tình trạng rối loạn sắc tố da do lượng melanin trong cơ thể. Melanin là sắc tố nâu tạo nên nhiều màu da và tông da khác nhau, được sản xuất bởi những tế bào chuyển hóa nằm rải rác xen kẽ giữa những tế bào da khác ở tầng biểu bì. Sau khi melanin được sản xuất, nó di chuyển đến những tế bào bên cạnh. Những người có làn da sáng màu thường có ít sắc tố melanin, ngược lại những người có da tối màu sẽ sản sinh ra một lượng melanin trung bình và người da đen là đối tượng có mang nhiều sắc tố melanin nhất.

Nguyên nhân tình trạng da không đều màu

Một số nguyên nhân của da không đều màu gây mất thẩm mỹ bạn cần lưu ý như:

Do tác động của tia UV trong ánh nắng mặt trời: Tia UV có khả năng gây kích thích làm tăng lượng melanin hắc sắc tố trong da khiến da không đều màu

Thay đổi hormone: Thường xảy ra ở phụ nữ mang thai và sau khi sinh

Di truyền

Da lão hóa hoặc sử dụng những sản phẩm chăm sóc da không phù hợp.

Ô nhiễm môi trường: Các hoá chất, khói, bụi, carbon dioxide,… không những ảnh hưởng tới làn da bên ngoài mà còn ảnh hưởng tới hệ miễn dịch cơ thể yếu đi khiến tăng sinh lương melanin lớn.

Viêm da: Những tổn thương của mụn trứng cá có thể để lại khiến ảnh hưởng màu sắc không đồng đều trên da

Chăm sóc da không đều màu

Làm sạch da ‏

‏Làm sạch da là bước chăm sóc da cơ bản đầu tiên. Đối với làn da không đều màu, bên cạnh việc sử dụng sữa rửa mặt, bạn nên tẩy da chết hai lần mỗi tuần.

Việc tẩy tế bào chết thường xuyên sẽ giúp loại bỏ các tế bào da chết cùng bụi bẩn, dầu thừa và các tạp chất tích tụ trên da sau một ngày hoạt động ở ngoài. ‏

‏Hơn nữa, việc kết hợp làm sạch da và tẩy da chết sẽ kích thích tăng sinh tế bào. Từ đó có thể giúp cải thiện sự xuất hiện của các mảng da tối màu.‏

‏Cân bằng độ pH sau khi làm sạch da‏

‏Sau bước làm sạch, cần sử dụng toner (nước hoa hồng) để cân bằng độ pH cho làn da. Việc này không những giúp da không đều màu loại bỏ các bụi bẩn và dầu còn sót lại mà còn giúp bổ sung độ ẩm kịp thời sau khi rửa mặt. Nước hoa hồng với công thức chứa các khoáng chất có tác dụng cải thiện tông da và làm sáng da.

Khắc phục da không đều màu bằng các sản phẩm nguồn gốc tự nhiên

Có nhiều biện pháp tự nhiên khác nhau có thể dễ dàng thực hiện để giảm tình trạng da không đều màu. Cơ chế của các biện pháp này là sử dụng những chất dinh dưỡng tốt cho da như:

Vitamin C: Vitamin C có khả năng chống lại quá trình oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa cũng như cải thiện màu sắc của làn da. Những loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C là: Cam, ổi, ớt, quả kiwi, dâu tây...

Niacin: Là chất dinh dưỡng rất cần thiết cho sức khỏe của da, tóc và móng. Niacin giúp khôi phục làn da không đều màu, giảm nếp nhăn và làm da sáng khỏe hơn thông qua cơ chế tương tự vitamin C là trung hòa các gốc tự do của cơ thể. Những thực phẩm giàu niacin có thể kể đến như: Thịt gia cầm, đậu xanh, nấm, cá ngừ...

Nước chanh: Nước chanh có thể được sử dụng như một chất tẩy trang và làm trắng da hiệu quả. Sử dụng nước chanh thoa vào những vùng da sẫm màu có thể mang lại những hiệu quả bất ngờ.

Chiết xuất cây hạt phỉ: Nhẹ nhàng với da, có đặc tính chống viêm, làm giảm kích ứng, mẩn đỏ da. Chiết xuất cây hạt phỉ có thể được thoa trực tiếp lên da hoặc bổ sung vào một số sản phẩm như kem dưỡng da, xà bông tắm,...

Hoa hồng: Hoa hồng từ lâu đã trở thành biểu tượng của phái đẹp. Đây không chỉ là cách ví von hoa mỹ mà trên thực tế, nước hoa hồng có khả năng làm đẹp da, hạn chế tình trạng da không đều màu, ngăn ngừa sự xuất hiện của các nếp nhăn. Nước hoa hồng có khả năng chống lại quá trình oxy hóa, thúc đẩy các tế bào da sản xuất collagen khiến làn da trở lên sáng khỏe, mịn màng.

Acid Kojic: Được tìm thấy nhiều trong các sản phẩm bảo vệ da nhờ đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ.

Acid glycolic: Ngoài tác dụng điều trị mụn trứng cá, sẹo, vết thâm... acid glycolic còn có tác dụng làm giảm sự thiếu đồng đều trong màu sắc của da.

Acid salicylic: Một thành phần không thể thiếu của nhiều loại kem dưỡng da. Acid salicylic giúp tẩy tế bào chết, loại bỏ những tế bào da bị hư hại, hỗ trợ hiệu quả trong điều trị da bị mụn, sẹo thâm và da đổi màu.

