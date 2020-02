Cách bố phòng trong “đại bản doanh” của đường dây đánh bạc qua game đế chế

Bí ẩn sau căn nhà 7 tầng

Cuối tháng 9/2019, nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng game đế chế Việt Nam bỗng nhiên "mất tích" một cách khó hiểu, bởi chỉ sau đó ít ngày sẽ diễn ra một giải game đế chế quy mô lớn.

Trong số đó phải kể đến "ông bầu" Phí Văn Huấn (thường gọi là bầu Huấn cao Thái Bình, SN 1981, trú phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) hay một game thủ hàng đầu là Hồng Anh (tức Đinh Trung Hiếu, SN 1996, quê tỉnh Phú Thọ) khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi.

Phải đến ngày 12/2/2020, khi Công an quận Cầu Giấy tổ chức công bố phá xong chuyên án đường dây đánh bạc trên trang web Powgs.com với giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng do Phí Văn Huấn cầm đầu thì nhiều người mới biết lý do mất tích của những nhân vật này.

Để tiếp cận xâm nhập vào đầu não đường dây là điều không thể bởi điều khiển đường dây đều là những "phù thuỷ" về Công nghệ thông tin như: Trần Ngọc Anh (từng giành giải Ba thi Olympic Tin học Quốc gia), Nguyễn Duy Khánh (tức Khánh “trắng”, tốt nghiệp Khoa công nghệ thông tin của Học viện Kỹ thuật mật mã).

Trần Ngọc Anh (ảnh phải) và Khánh "trắng" - 2 "phù thuỷ công nghệ" trong đường dây. Thông tin với Người Đưa Tin, một trinh sát trong Ban chuyên án cho biết thêm, Huấn còn xây dựng, tổ chức hoạt động đường dây một cách chặt chẽ, tinh vi khiến người ngoài không thể thâm nhập. Do đó, chuyên án được thành lập từ năm 2017, nhưng do các đối tượng quá ranh mãnh, khi thấy bị động nên vào cuối năm 2018, đường dây đánh bạc này dừng hoạt động, khiến chuyên án cũng ngừng theo. Khi hoạt động trở lại, chúng càng tinh vi hơn khiến các trinh sát gặp nhiều khó khăn trong công tác phá án. Cụ thể, chúng co cụm đường dây lại tại 4 địa điểm ở Hà Nội. Trong đó, trụ sở chính được đặt tại một tòa nhà 7 tầng trên đường Mai Anh Tuấn (quận Đống Đa, Hà Nội). Nhằm che mắt lực lượng chức năng, tầng 1 được chúng thiết kế bố trí bán nước giải khát, lắp đặt nhiều camera giám sát có thể theo dõi mọi ngóc ngách. Tầng 2 là phòng sinh hoạt và làm việc chung, tầng 3-4-5 dùng để quay phát livestream (phát video trực tiếp lên mạng xã hội), còn tầng 6-7 dùng cho sinh hoạt riêng. Muốn lên tầng thì tất cả phải quẹt thẻ. Các đối tượng đều đã quen biết nhau, được cấp thẻ riêng để quẹt nên hoạt động của những kẻ này rất chặt chẽ, khiến các trinh sát không thể trực tiếp thâm nhập. Do đó buộc các trinh sát phải vượt qua là quãng thời gian dài “ăn chực, nằm chờ" để theo dõi ở vòng ngoài. "Nhiều khi chỉ thấy người vào mà không thấy người ra, bởi các con bạc đã được nuôi ăn, sinh hoạt trong căn nhà 7 tầng đó. Cứ như vậy, anh em thay nhau mật phục ngày đêm nhiều tháng giữa trời mùa hè oi bức. Để theo dõi bám sát được những kẻ này mà không bị phát hiện, anh em phải hóa trang thành người đi câu cá, người tập thể dục, xe ôm, ship hàng… "Sau khi đã nắm rõ hoạt động, nhân thân của các đối tượng chúng tôi đã tham mưu lên kế hoạch triệt phá. Thời điểm bị bắt, chính Huấn đang có ý định chuyển đường dây về Thái Bình hoạt động”, cán bộ trinh sát kể. Sau 6 tháng "ăn bờ ở bụi", đến ngày 27/9/2019, Ban chuyên án phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của TP. Hà Nội, huy động hơn 100 chiến sĩ cùng lúc ra quân tại 4 điểm hoạt động trong đường dây này. Ước tính thu giữ 1.200 tỷ đồng Đến nay, cơ quan điều tra khởi tố 56 đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc nêu trên. Trong tổng số hơn 350 nghìn tài khoản đăng ký để tham gia đường dây, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát. Uớc tính thu được khoảng 1.200 tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị của các đối tượng. Các hình thức cá cược online được Huấn xây dựng thông qua trò chơi điện tử đế chế trên trang web Powgs.com do Trần Ngọc Anh lập nên và duy trì. Thắng thua bằng tiền ảo sẽ được quy ra tiền thật. Các con bạc sẽ đăng ký tài khoản và mua tiền ảo thông qua trang Web Powgs.com với mức quy đổi 100.000 VNĐ sẽ được 121.000 tiền ảo. Khi muốn bán lại cho các đại lý sẽ là 123.000 tiền ảo lấy 100.000 VNĐ. Phí Văn Huấn, kẻ cầm đầu đường dây. Việc giao dịch được phân ra do các đại lý cấp 1, đại lý cấp 2 đảm nhận. Trong đó đại lý cấp 1 gồm 13 người và đều là những người thân tín mà Huấn có thể tin tưởng. Riêng đại lý cấp 1 do Khánh cầm đầu với lượng giao dịch từ chục tỷ tới vài chục tỷ mỗi tháng. Các kỹ thuật viên của Huấn sẽ tạo bàn trực tiếp cho con bạc đặt cược với hệ thống hoặc tự cược với nhau. Nhà cái (do Huấn cần đầu) chỉ đóng vai trò chiết khấu phần trăm của con bạc tham gia, nên việc thanh toán rất sòng phẳng. Đây cũng là một trong những điểm có phần khác biệt so với đường dây đánh bạc online khác. Bên cạnh đó, ở các đường dây khác người chơi chỉ cần mua thẻ nạp, lập tên ảo là có thể chơi. Nhưng trong đường dây của Huấn thì con bạc cần lập địa chỉ gmail, có số điện thoại chính chủ và giao dịch đổi tiền sẽ thông qua tài khoản ngân hàng. Sau khi hoàn tất các thủ tục kia sẽ được đăng nhập vào hệ thống để tham gia. Ngoài ra, những con bạc tham gia đường dây trên cơ bản là đối tượng hiểu biết về game và công nghệ thông tin, trong số hơn 356 nghìn tài khoản đăng nhập, cơ quan điều tra cũng xác định chủ yếu là giới trẻ. Với các đại lý đều giao dịch qua tài khoản ngân hàng thì không quá 3 tháng các đại lý phải thay đổi tài khoản. Riêng Huấn khi giao dịch với đại lý sẽ thanh toán bằng tiền mặt, không giao dịch qua ngân hàng để tránh dấu vết, dữ liệu. Sau thời gian dài trinh sát, thu thập chứng cứ, đường dây trên cũng bị triệt phá. Ngày 12/2/2020, Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố Phí Văn Huấn và 55 thành viên trong đường dây.

