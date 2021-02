Cách bày mâm ngũ quả trong nhà ngày Tết Tân Sửu 2021 hút tài lộc

Một số điều kiêng kị khi bày mâm ngũ quả ngày Tết 2021 Theo chuyên gia phong thủy, trên mâm ngũ quả chỉ đặt hoa quả, chứ không đặt thêm các thực phẩm khác để đảm bảo thanh tịnh. Tuyệt đối không bày hoa quả giả trên ban thờ vì sẽ thể hiện sự bất kính với bậc bề trên, mất đi bầu không khí trang nghiêm và lại không hợp thẩm mỹ. Do ngày Tết kéo dài, không nên lựa chọn những loại quả quá chín để trưng trong mâm ngũ quả. Nếu chọn quả chín sẽ rất dễ bị thối, hư hỏng, mang tới điềm không may mắn trong năm mới Các gia đình hay có thói quen rửa hoa quả, nhưng chưa khô nước đã bày biện, việc này khiến hoa quả bị nước đọng lại, nhanh hỏng. Đây cũng là một điềm xấu đầu năm. Do vậy, cần phải để ráo nước, lau sạch, khô trước khi bày…