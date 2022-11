Cách ăn vừa giúp giảm cân lại giảm mỡ nội tạng, rất dễ làm theo

Nếu bạn đang cố gắng giảm cân thì chắc chắn bạn sẽ nhận ra là có vô số lựa chọn được "bày ra trước mắt" khi nói đến chế độ ăn kiêng phục vụ mục đích này. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây đã phát hiện ra rằng duy trì một thói quen ăn uống cụ thể không chỉ có hiệu quả giúp bạn giảm cân mà còn có thể giảm mỡ bụng.

Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Cell Reports Medicineliên. Có tất cả 162 người tham gia nghiên cứu. Tất cả họ được yêu cầu tuân thủ một thói quen ăn uống nhất định trong 3 tháng, trong đó 44 người tham gia thực hiện ăn uống hạn chế thời gian, 47 người ăn theo chế độ ăn ít carbohydrate và 44 người áp dụng cách ăn uống kết hợp. Họ cũng được yêu cầu ăn trong khoảng thời gian 8 giờ, có thể từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều hoặc 12 giờ trưa đến 8 giờ tối.

Sau khoảng thời gian 3 tháng, các phát hiện cho thấy cả ba kiểu ăn uống nói trên đều có thể dẫn đến giảm cân. Tuy nhiên, chỉ có việc ăn uống hạn chế thời gian mới dẫn đến việc giảm mỡ nội tạng bụng cho người tham gia.

"Tôi nghĩ đây là tin tốt cho những người đang phải vật lộn với bệnh béo phì hoặc hội chứng chuyển hóa", Lori Walker, chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia sức khỏe đã đăng ký, người phụ trách trang web Easy Kitchen Guide, nói với Eat This, Not That!. "Chế độ ăn ít carbohydrate cộng với lịch trình ăn uống giới hạn thời gian dường như là phương pháp hiệu quả để giảm cân, vì vậy bạn nên thử cả hai để xem cái nào phù hợp nhất với bạn", chuyên gia Lori Walker nói thêm.

Về lý do tại sao ăn uống hạn chế thời gian có thể có hiệu quả để giảm cân mà không cần đếm calo, Walker giải thích rằng việc ăn uống có giới hạn thời gian "giúp kiểm soát lượng thức ăn bạn đang tiêu thụ. Bằng cách chỉ cho phép bản thân ăn trong một khoảng thời gian nhất định, bạn sẽ ít có khả năng ăn quá nhiều".

"Như nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn hạn chế thời gian cũng có thể giúp giảm mỡ nội tạng. Về lý do tại sao nó có thể hiệu quả hơn chế độ ăn ít carb, tôi nghĩ đó là bởi vì chế độ ăn ít carb có thể khó gắn bó lâu dài. Nó hạn chế và có thể khó duy trì, trong khi chế độ ăn kiêng giới hạn thời gian linh hoạt và dễ thực hiện hơn", Walker cho biết.

Ông cũng lưu ý rằng khung thời gian 8 giờ là "rất quan trọng": "Tôi nghĩ đó là một điểm khởi đầu tốt cho những người đang muốn thử một chế độ ăn kiêng có giới hạn thời gian. Nó không quá hạn chế, vì vậy rất dễ làm theo và vẫn thấy kết quả". Nếu bạn muốn thấy nhiều lợi ích hơn nữa, bạn có thể thử một khung thời gian dài hơn - chẳng hạn như 10 giờ. Tuy nhiên, những gì bạn làm cần phụ thuộc vào bạn và làm sao để bạn cảm thấy thoải mái.

Mỡ nội tạng là gì?

Mỡ nội tạng (hay còn gọi là mỡ bụng) là một thứ đe dọa sức khỏe của bạn một cách nghiêm trọng. Không như mỡ dưới da bạn có thể sờ nắn, cấu véo hay cảm nhận được, mỡ nội tạng là chất béo bao quanh các cơ quan sâu trong cơ thể như dạ dày, gan, tuyến tụy và ruột. Và cũng chính vì quá gần với các cơ quan quan trọng trong cơ thể mà mỡ nội tạng có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng với sức khỏe.

Tại sao mỡ nội tạng lại nguy hiểm?

Chất béo tích trữ trong bụng dường như làm tăng sản xuất các chất gây viêm trong cơ thể. Sự gần gũi của nó với các cơ quan quan trọng như tim và gan có thể lắng đọng những chất độc đó ở đó, gây ra những hậu quả nguy hiểm. Vậy mỡ nội tạng gây bệnh gì?

1. Bệnh tim

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Circulation tháng 4/2020 chỉ ra: Có một mối quan hệ giữa mỡ bụng và hệ quả tim mạch, trong đó mỡ nội tạng là một mối nguy hại rõ ràng cho sức khỏe. Nghiên cứu phát hiện ra rằng những người có mỡ nội tạng dư thừa có nguy cơ bị đau tim cao hơn ngay cả khi họ có chỉ số BMI (chỉ số khối cơ thể) bình thường.

2. Bệnh gan nhiễm mỡ

Theo Bệnh viện Cleveland Clinic, một trong những bệnh viện lớn nhất và có uy tín nhất tại Mỹ, chất béo nội tạng dư thừa làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng như bệnh gan nhiễm mỡ (do có quá nhiều chất béo tích tụ trong gan).

3. Tăng nguy cơ ung thư

Theo các số liệu từ Trung tâm Ung thư MD Anderson (là bệnh viện Ung thư tốt nhất thế giới hiện nay), mỡ bụng dư thừa có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Các loại ung thư này bao gồm:

- Ung thư đại trực tràng.

- Ung thư tuyến tụy.

- Ung thư vú (sau khi mãn kinh).

- Ung thư tử cung.

4. Tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Cũng theo các nhà khoa học tại Trung tâm Ung thư MD Anderson, quá nhiều mỡ bụng nội tạng làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2. Cụ thể, mỡ nội tạng có thể làm suy yếu hoặc tổn thương các cơ quan của bạn. Quá nhiều chất béo nội tạng có thể khiến cơ thể bạn tạo ra nhiều insulin hơn mức cần thiết. Lượng insulin cao theo thời gian có thể dẫn đến các bệnh như tiểu đường và ung thư.

5. Dẫn đến bệnh thận mãn tính

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Thận học Hoa Kỳ cho thấy những người có cơ thể "hình quả táo" - hoặc mang nhiều mỡ quanh bụng - có huyết áp trong thận cao hơn, ngay cả khi họ không thừa cân. Theo thời gian, huyết áp cao có thể làm hỏng các mạch máu trong thận, ảnh hưởng đến khả năng lọc chất độc ra khỏi máu, dẫn đến bệnh thận mãn tính.

Nguồn: Theo Eatthis, MDAnderson, Cleaveland Clinic

Tác giả: T.L

Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam