Các tỉnh thành miền Trung: Mức thưởng Tết năm nay cao hơn năm trước

Theo Sở LĐTB&XH TP HCM, thưởng Tết Dương lịch cho người lao động cao nhất hiện thuộc về một doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở TP HCM với mức thưởng 3,5 tỷ đồng. Số tiền thưởng này vượt xa mức thưởng cao nhất của Tết Dương lịch 2019 (500 triệu đồng/người), gấp gần 3 lần so với mức thưởng cao nhất của Tết Nguyên đán 2019 (gần 1,2 tỷ đồng/người). Đối với mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất trên địa bàn TP HCM đến lúc này là 800 triệu đồng. Mức thưởng bình quân khoảng 10 triệu đồng/người, tăng khoảng 1% so với dịp Tết Âm lịch 2019. Trong khi đó, tại Hà Nội, kết quả thống kê từ gần 6.200 doanh nghiệp, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2020 cao nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh với mức 420 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất 70 triệu đồng/người thuộc về khối doanh nghiệp FDI. Báo cáo của Sở LĐTB&XH Hà Nội cho biết, Tết Nguyên đán 2020 mức thưởng được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng cao hơn khoảng 5% so với năm trước. Mức thưởng Tết Dương lịch của khối dân doanh tăng 13,6%, khối FDI tăng 13%, doanh nghiệp Nhà nước tăng gần 5%.