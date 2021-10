Ca sĩ Thủy Tiên từ thiện: Nhiều địa phương chỉ chứng kiến, không có kí nhận của người dân

Trước những "lùm xùm" trong việc từ thiện tại miền Trung của các nghệ sĩ vào năm 2020, Bộ Công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ số tiền một số cá nhân đã kêu gọi để cứu trợ tại địa phương. Cơ quan công an cũng đã mời một số cá nhân, tổ chức đề nghị cung cấp thông tin có liên quan để sớm có kết luận chính xác về vấn đề này.

Trao đổi với PV ĐS&PL, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tại các huyện Đại Lộc, Bắc Trà My, Tây Giang thuộc tỉnh Quảng Nam xác nhận vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên đã về địa phương để trao tiền cho người dân bị thiệt hại do mưa bão. Tuy nhiên, tiền do đoàn từ thiện trực tiếp trao cho người dân, lãnh đạo địa phương chỉ chứng kiến và không có kí nhận của người dân về việc họ nhận được bao nhiêu tiền.

Bà Nguyễn Thị Minh Thư, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My cho biết, khi có thông tin ca sĩ Thủy Tiên về cứu trợ bà con, đơn vị đã lập danh sách có 350 hộ dân bị thiệt hại do bão lũ. Sau đó, thông báo người tập trung tại hội trường UBND huyện để nhận tiền hỗ trợ từ vợ chồng Thủy Tiên. Mỗi hộ được thông báo sẽ được nhận 10 triệu đồng tiền hỗ trợ, với tổng số tiền là 3,5 tỷ đồng.

“Chúng tôi chỉ lập danh sách, còn tiền sẽ do Thủy Tiên trực tiếp đếm và trao. Người dân cũng không báo lại chúng tôi là được bao nhiêu, được đủ 10 triệu hay chỉ nhận 7,8 triệu hoặc nhận hơn 10 triệu hay không thì không có ai chứng kiến”, bà Thư thông tin thêm.

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên vướng vào "lùm xùm" việc từ thiện tại miền Trung.



Cũng thông tin thêm với PV, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Đại Lộc xác nhận, ngày 22/11/2020 đoàn từ thiện của vợ chồng Thủy Tiên có về trao 1.986 suất quà, với tổng số tiền 5,498 tỷ đồng cho bà con huyện Đại Lộc. Trong số gần 2.000 hộ dân nhận quà ở nhiều mức độ khác nhau, có suất 2 triệu, có suất 3 triệu, suất 5 triệu và cao nhất là 10 triệu nhưng loại này không nhiều.

"Tiền do ca sĩ Thủy Tiên và người trong đoàn trực tiếp trao cho người dân, người dân không kí xác nhận nhận tiền. Thời gian Thủy Tiên làm từ thiện, chúng tôi cũng ở đó chứng kiến", đại diện UBMTTQ VN huyện Đại Lộc thông tin thêm .

Tiếp tục thông tin với PV về việc từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên tại tỉnh Quảng Trị, ông Đào Mạnh Hùng – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho biết, “Biên bản xác nhận hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai” có xác nhận của ông Đào Mạnh Hùng với nội dung “xác nhận đoàn ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ trực tiếp cho gần 20.048 hộ dân 2 huyện Hải Lăng, Triệu Phong để khắc phục thiên tai với tổng số tiền từ thiện khoảng 33.400.000.000 VNĐ do Thủy Tiên đăng tải lên trang cá nhân là có thật.

Giải thích về từ “khoảng 33.400.000.000 VNĐ”, ông Hùng cho biết, trong hoạt động thiện nguyện của ca sĩ Thủy Tiên, đoàn đã trao tiền cho nhiều hộ không có tên trong danh sách, số tiền trao cũng không đồng nhất nên Ủy ban Mặt trận tỉnh Quảng Trị không thể tổng hợp chính xác lượng tiền mà chỉ xác nhận ở mức khoảng 33,4 tỉ đồng.

Cũng theo lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, do đoàn cứu trợ do Thủy Tiên – Công Vinh không thông qua Ban cứu trợ các cấp để thực hiện việc cứu trợ của mình theo quy định của Nghị định 64/2008/NĐ-CP mà chọn cách làm là hỗ trợ trực tiếp người dân nên đơn vị chỉ làm chức năng hỗ trợ đoàn thực hiện công việc từ thiện 1 cách tốt nhất.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cũng phối hợp Ủy ban nhân dân và MTTQ Việt Nam các cấp ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi làm rõ số tiền một số người đã cứu trợ tại địa phương. Công an các địa phương đã được giao nắm tình hình hoạt động từ thiện diễn ra ở một số địa bàn để phát hiện hành vi trục lợi, chiếm đoạt tài sản.

