Ca sĩ Thủy Tiên trao quà từ thiện ở Quảng Trị như thế nào?

Đợt mưa bão tháng 10/2020, nhiều địa phương ở khu vực miền Trung đã gánh chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Chia sẻ khó khăn, hoạn nạn với đồng bào miền Trung, người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã quyên góp, ủng hộ rất lớn về mặt vật chất; trong đó có việc ca sĩ Thủy Tiên đã đến một số nơi để trao hỗ trợ từ thiện do những tấm lòng hảo tâm đóng góp đến tận tay người dân. Việc làm này của ca sĩ Thủy Tiên ban đầu được nhiều người khen ngợi; nhưng về sau lại có không ít ý kiến trái chiều, nghi ngờ, thậm chí đề nghị cơ quan chức năng làm rõ...

Để có cái nhìn khách quan, Phóng viên Báo CAND đã đi kiểm tra thực tế, xác minh quá trình Thuỷ Tiên tổ chức trao từ thiện tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tại huyện Hải Lăng, những cán bộ có trách nhiệm cho biết, vào đầu tháng 11/2020, đoàn ca sĩ Thuỷ Tiên liên hệ chính quyền huyện trao quà cho người dân, với yêu cầu trao cho những hộ dân bị ngập lụt trên 1m.

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên trao quà cho người dân ở huyện Triệu Phong.

Tuy nhiên, sau khi trao được một số xã, do có sự tranh cãi về đối tượng được trao nên việc trao quà đã tạm thời dừng lại. Trong đó, có việc một số người dân phản ảnh rằng, có không ít người giàu có, đeo nhiều vàng, đá quý nhưng vẫn đến nhận quà. Hay như gia đình ông T., Trưởng xóm 1, thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng thuộc diện khá giả, có bị thiệt hại do mưa lụt nhưng không đáng kể vẫn có tên trong danh sách được nhận quà…

Sau nhiều ồn ào kể trên, đến ngày 5/11/2020, ca sĩ Thủy Tiên cùng đoàn quay trở lại trao quà cho bà con ở đây. Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hải Lăng, lúc đầu, các xã bị thiệt hại lập danh sách người dân được nhận hỗ trợ là 16.896 hộ, với mỗi hộ 2 triệu đồng. Tuy nhiên, do chưa thống nhất trong hỗ trợ nên đợt 1, đoàn ca sĩ Thủy Tiên chỉ hỗ trợ được 4 xã. Sau đó, đoàn này hỗ trợ tiếp đợt 2, đợt 3, với mỗi hộ 1 triệu đồng; tổng cộng cả 3 đợt là trên 30 tỷ đồng.

Còn tại huyện Triệu Phong, ngày 4/11/2020, đoàn ca sĩ Thuỷ Tiên tổ chức trao quà cho người dân 6 xã, gồm: Triệu Độ, Triệu Long, Triệu Thành, Triệu Thượng, Triệu Giang và Triệu Ái. Qua tìm hiểu, anh Bùi Văn Sơn có nhà ở đầu xóm Đình, thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng nói rằng, đợt lũ lụt tháng 10/2020, nhà anh bị ngập từ mặt sàn nhà lên 1,2m, còn ở cổng sâu tới 1,7m.

Bên cạnh còn có nhà các anh Phan Văn Nam, Trần Văn Sơn… cùng bị ngập nặng nhất xóm, từ 1 - 1,2m nhưng đều không được nhận quà do ca sĩ Thuỷ Tiên phát. Riêng gia đình bố của anh Sơn là ông Bùi Văn Khuyến ở cùng xóm, thuộc diện hộ nghèo được nhận 3 triệu đồng. Còn anh Hoàng Xuân Đông, Trưởng thôn Thượng Phước cho hay, đợt lũ lụt tháng 10/2020, trên địa bàn thôn có rất nhiều nhà bị ngập nặng và thiệt hại do lụt gây ra. Tuy nhiên, theo chủ trương của xã đưa về, chỉ chọn hộ nghèo và cận nghèo được nhận quà do ca sĩ Thuỷ Tiên phát.

Theo đó, chỉ có những người nằm trong danh sách được lập mới được phát quà, ngoài ra có vài trường hợp đưa người nhà bị tàn tật, đau yếu đến nhận, được ca sĩ Thuỷ Tiên cho thêm mỗi trường hợp từ 500 - 1 triệu đồng. Theo ông Lê Công Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Triệu Thượng, xã có 159 hộ nghèo và cận nghèo được lập danh sách nhận quà do đoàn ca sĩ Thuỷ Tiên phát, với mỗi trường hợp 3 triệu đồng. Về phía xã chỉ đưa danh sách cho đoàn, sau đó người dân được phát, nhận trực tiếp mà không qua sự phối hợp kiểm tra, kiểm đếm của chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương.

Ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong khẳng định, ông là người có mặt từ đầu đến cuối quá trình ca sĩ Thuỷ Tiên và đoàn của cô ca sĩ này phát quà cho người dân trên địa bàn. Cụ thể, ngày 3/11/2020, ca sĩ Thủy Tiên đề nghị xét những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do lũ lụt để trao quà ở 6 xã nói trên. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã này thống kê số hộ nghèo và cận nghèo để nhận quà, với tổng cộng 898 hộ. Đến sáng hôm sau, ngày 4/11, việc trao quà và nhận quà được tổ chức tại 2 địa điểm, là trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Nhà văn hoá huyện.

Khi đến các điểm trao quà, người dân được phát phiếu từ trước nên các hộ có tên trong danh sách lần lượt đến, đưa phiếu rồi nhận 3 triệu đồng tiền mặt. Trong quá trình này, có một số hộ nhận đủ 3 triệu đồng rồi, nhưng ca sĩ Thủy Tiên thấy họ khổ nên có cho thêm, có hộ 500 nghìn đồng, có hộ khoảng 1 triệu đồng...

"Ngoài ra, sau khi trao xong quà cho số người có tên trong danh sách, ở sân vẫn còn khoảng 50-70 người từ nhiều nơi khác đến, trong đó có người tàn tật, ốm đau, họ đến xin quà vì khó khăn nên ca sĩ Thủy Tiên có trao cho mỗi người khoảng từ 500 nghìn đồng, hoặc 1 triệu đồng. Đáng nói, khi trao được khoảng hơn 1 nửa số người có mặt ở sân thì xảy ra tình trạng mất trật tự nên đoàn ca sĩ Thủy Tiên rời đi. Sau đó, chúng tôi thống kê số hộ nhận quà theo danh sách là 891 hộ, với số tiền tương ứng là 2,673 tỷ đồng; còn 7 hộ không đến nhận quà", ông Dũng nói.

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Công an huyện Triệu Phong, khi nhận được đề nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về đảm bảo ANTT tại các điểm phát, nhận quà, đơn vị đã điều động lực lượng tham gia làm nhiệm vụ. Quá trình phát, nhận quà đó diễn ra suôn sẻ và đảm bảo ANTT. Còn việc kiểm tra, kiểm đếm, xác nhận số tiền thì đơn vị cũng như các ban ngành chức năng khác của địa phương không được phía Thuỷ Tiên và đoàn của cô ca sĩ này đề nghị tham gia nên không thể biết chính xác được số tiền mà cô ấy và đoàn của cô ấy đã phát ra cho bà con là bao nhiêu. Vì thực tế có một số trường hợp không nằm trong danh sách được lập mà vẫn được phát quà.

Trao đổi sự việc, ông Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cũng xác nhận rằng, qua kiểm tra thực tế, quá trình ca sĩ Thuỷ Tiên và đoàn của cô ca sĩ này trao tiền của cá nhân, tổ chức hảo tâm đóng góp, quyên góp hỗ trợ người dân địa phương bị thiệt hại do bão lụt có phát sinh một số trường hợp không có trong danh sách được lập để nhận quà này nhưng có trường hợp được trao 500 nghìn đồng, có trường hợp 1 triệu đồng, do đó từ đề nghị của Thuỷ Tiên và đoàn, đơn vị xác nhận tổng số tiền đã giải ngân cho bà con địa phương ở mức khoảng 33,4 tỷ đồng(?)…

Như vậy, từ việc ca sĩ Thuỷ Tiên đề nghị lập danh sách hộ dân được nhận quà từ thiện; chính quyền, ban ngành chức năng, đoàn thể địa phương đưa ra phương án xét chọn; đến quá trình trao quà cho bà con của cô ca sĩ này đã bộc lộ khá nhiều điểm không đúng thực tế, không thống nhất, đặc biệt không đúng đối tượng bị thiệt hại.

Điều này cho thấy, trong hoạt động từ thiện xã hội, nếu bất kỳ một cá nhân nào đứng ra kêu gọi quyên góp làm từ thiện, cụ thể như giúp đỡ người dân bị thiên tai, bão lụt mà không thông qua chính quyền, ban ngành chức năng ở cơ sở để có sự phối hợp trong việc tổ chức trao quà, nhất là lập danh sách, kiểm tra danh sách người thụ hưởng, kiểm đếm số tiền được trao và giám sát thực tế thì rất dễ phát sinh tiêu cực…

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân