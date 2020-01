Cả nước tưng bừng đón năm mới 2020 với những màn bắn pháo hoa mãn nhãn

Tại Nghệ An, dù trời mưa tầm tã nhưng đông đảo du khách và người dân địa phương vẫn kéo về Quảng trường Hồ Chí Minh chứng kiến màn bắn pháo hoa rực rỡ đón chào năm mới 2020.

Mặc dù pháo hoa chỉ được bắn ở tầm thấp nhưng vẫn vô cùng rực rỡ.

Màn bắn pháo hoa chào đón năm mới 2020 ở Nghệ An kéo dài tầm 15 phút.

Dòng người đổ xô về phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), tham dự chương trình đếm ngược (Countdown).

Your browser does not support the video tag.

Pháo hoa tầm cao tại TP.HCM

Pháo hoa tầm cao khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn, quận 2.

Màn bắn pháo hoa lung linh đón Tết Dương lịch 2020 tại tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh).

Xung quanh vườn hoa Lý Thái Tổ, hàng chục nghìn người chen chân chật cứng, cùng hướng về phía màn hình theo dõi đồng hồ đếm ngược đón năm mới 2020.

Your browser does not support the video tag.

Hàng vạn người đã đếm ngược chờ thời khắc đón năm mới 2020 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Tác giả: Bạch Hiền

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật