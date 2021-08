Cả nước thêm 9.180 ca nhiễm mới, 275 ca Covid-19 tử vong

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Cụ thể: 9.150 ca ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh (3.531), Bình Dương (2.816), Đồng Nai (808), Long An (623), Khánh Hòa (243), Đồng Tháp (152), Cần Thơ (142), Trà Vinh (140), Hà Nội (97), Vĩnh Long (71), Bà Rịa - Vũng Tàu (69), Phú Yên (64), An Giang (61), Tây Ninh (61), Đà Nẵng (58), Thừa Thiên Huế (31), Bình Thuận (28), Gia Lai (18), Đắk Nông (16), Hà Tĩnh (15), Nghệ An (14), Bình Định (12), Quảng Ngãi (10), Quảng Trị (8 ), Kiên Giang (8 ), Ninh Thuận (7), Đắk Lắk (7), Bình Phước (7), Bạc Liêu (5), Hải Dương (4), Quảng Bình (4), Thanh Hóa (4), Lạng Sơn (4), Quảng Nam (4), Hậu Giang (3), Lâm Đồng (2), Nam Định (1), Hưng Yên (1), Cà Mau (1). Trong đó có 1.999 ca trong cộng đồng.

Trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 503 ca, trong đó TP Hồ Chí Minh giảm 310 ca, Bình Dương giảm 212 ca, Đồng Nai giảm 263 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 255.748 ca nhiễm, đứng thứ 80/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 172/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 2.601 ca nhiễm).

Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27/4/2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 251.753 ca, trong đó có 89.964 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Theo Bộ Y tế, nước ta có thêm 3.593 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 13/8. Tổng số ca được điều trị khỏi là 92.738 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 511 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 20 ca.

Chiều 13/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 275 ca tử vong (4814-5088) tại TP Hồ Chí Minh (223), Bình Dương (25), Tiền Giang (8), Đồng Tháp (4), Bến Tre (3), Bình Thuận (3), Đồng Nai (3), Long An (3), Khánh Hòa (2 ), Cần Thơ (1).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tính đến 13/8 là 5.088 ca, xếp thứ 69/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhưng tính tỷ lệ tử vong/1 triệu dân, Việt Nam xếp vị trí 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân 1 triệu dân có 52 người tử vong do Covid-19).

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 162.820 xét nghiệm cho 617.166 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 7.842.864 mẫu cho 22.000.347 lượt người. Trong ngày 12/8 có 1.075.584 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 13.256.472 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 12.064.617 liều, tiêm mũi 2 là 1.191.855 liều.

Tác giả: HÀ LINH

Nguồn tin: kinhtedothi.vn