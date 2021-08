Cả nhóm mang hung khí hỗn chiến vì quả sầu riêng

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h52 ngày 28/7/2021 tại số nhà 311 phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng, làm 2 người bị trọng thương.

Hai người bị thương là Hoàng Thị Ph. (38 tuổi) và anh Nguyễn Văn A. (27 tuổi). Cả hai đều là em chị Nguyễn Thị D. (ở 311 phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1).

Trưa ngày 3/8, trao đổi với PV, đại diện khu phố Đoạn Xá 1 cho biết: "Lúc xảy ra sự việc tôi không trực tiếp chứng kiến, đến 9-10h tôi biết tin ra thì thấy hai người em của chị D đã bị thương và được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt Tiệp.

Theo thông tin ban đầu, hai người bị thương có 1 người bị đứt gân tay, còn một người bị khâu ở đầu.

Nơi xảy ra sự việc là cửa hàng bán hải sản của chị D. Giữa chị D và nhóm người có mâu thuẫn, cãi cọ nhau liên quan đến việc mua bán sầu riêng chứ họ không có vấn đề gì từ trước. Sau khi xảy ra sự việc, công an phường Đông Hải 1 cùng công an quận Hải An đã xuống làm việc".

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một nhóm khoảng 10 người gồm cả nam và nữ mang theo hung khí đến nhà chị Nguyễn Thị D. (ở 311 phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An), đe dọa và đánh chị D.

Thấy vậy, người nhà chị D. từ trong chạy ra can ngăn. Sau đó, hai bên xảy ra to tiếng, xô xát rồi lao vào đánh nhau.

Quá trình ẩu đả, một người đàn ông (mặc quần áo đen) trong nhóm này đã chạy sang bên cửa hàng bán cá hồi ở phía đối diện, lấy con dao nhọn (loại dao cắt cá hồi) rồi phi thẳng về phía người nhà chị D., làm hai người em chị D bị thương nặng.

Theo chị D., trước khi xảy ra vụ ẩu đả trên, chiều ngày 27/7, chị có mua 2 quả sầu riêng của một người tên O.

Sau khi nhận hàng, chị thấy sầu riêng không đảm bảo chất lượng nên đã gọi điện thoại để đổi lấy quả khác và được chị O. đồng ý.

Tuy nhiên, đến hơn 19h ngày 28/7, thì chị O. gọi điện đe dọa chị D. Và 19h52 cùng ngày thì xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.

Tác giả: Thu Hà

Nguồn tin: Đất Việt