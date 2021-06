Ca mắc Covid-19 phát hiện tại BVĐK Nghệ An khai báo y tế gian dối, không trung thực

Trước đó PL&XH đã thông tin, trường hợp ca bệnh L.V.G (trú tại Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An) thuộc diện tự cách ly tại nhà do liên quan ổ dịch chợ đầu mối TP Vinh, nhưng đã không tuân thủ việc cách ly theo quy định, vẫn đưa vợ đi sinh tại BVĐK tỉnh Nghệ An, test nhanh thì phát hiện dương tính với Covid-19.

BVĐK tỉnh Nghệ An, nơi phát hiện ca nhiễm cộng đồng có dấu hiệu khai báo y tế không trung thực

Theo xác nhận từ phía lãnh đạo BVĐK tỉnh Nghệ An, bệnh nhân đã không khai báo đúng tình trạng thuộc diện tự cách ly cũng như có dịch tễ liên quan ổ dịch chợ đầu mối TP Vinh. Điều này được thể hiện rõ qua hai tờ khai y tế ngày 25-6 và ngày 28-6.

Thậm chí ca bệnh này còn viết cam kết trong tờ khai y tế rằng: “Bản thân không ở trong vùng dịch, không phải là F1,F2”.

Luật sư Nguyễn Thị Anh - Văn phòng Luật sư Vinh Diện và Cộng sự (TP Vinh), Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An cho rằng, với trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh, thì tùy theo tính chất, mức độ có thể đối diện mức phạt theo quy định hiện hành, nặng hơn có thể xử lý trách nhiệm hình sự, cụ thể: Ngày 1-4-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 447/QĐ-TTg về việc công bố dịch COVID-19 xác định dịch bệnh COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu cần thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm kịp thời để ổn định cuộc sống, đảm bảo sức khỏe của người dân.

Tờ khai y tế của ca bệnh L.V.G vào ngày 28-6 tại BVĐK Nghệ An

Theo đó, các vi phạm phổ biến được ghi nhận trong thời gian qua gồm không tuân thủ quy định về cách ly, trốn tránh khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối các thông tin dịch tễ thì các cơ quan chuyên môn xác minh, làm rõ hành vi cụ thể của từng trường hợp. Sau đó, căn cứ lời khai của người vi phạm và mức độ hậu quả xảy ra để xác định hình thức xử phạt hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, đối với hình thức xử phạt vi phạm hành chính thì theo quy định tại Điều 7 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì người nào có hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khắc mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A thì sẽ bị phạt từ mức 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Ngoài ra, nếu người vi phạm cố tình che giấu thông tin, hậu quả làm lây lan dịch bệnh cho người thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và được quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự, người phạm tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người có thể bị phạt tiền tối đa 200 triệu đồng hoặc phạt tù 1 đến 5 năm. Trường hợp làm chết người thì bị phạt tù lên đến 10 năm.

Như vậy bước đầu có thể xác định trường hợp lỗi xảy ra trong câu chuyện phát hiện ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 tại BVĐK Nghệ An là do ca bệnh đã có dấu hiệu khai báo gian dối, không trung thực về quy định y tế theo yêu cầu trong phòng chống dịch Covid-19.

Nếu như ngay từ đầu ca bệnh này khai rõ, chính xác việc bản thân đang thuộc diện nguy cơ cao, liên quan ổ dịch nguy hiểm thì có lẽ cán bộ BVĐK Nghệ An cũng như hàng nghìn người bệnh khác đã không phải mệt mỏi, lo lắng như lúc này.

Trong cuộc họp chiều 29-6, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An cũng đã yêu cầu phải xử lý thật nghiêm khắc những tổ chức, cá nhân vi phạm về phòng chống dịch bệnh, khai báo gian dối, thiếu trung thực về dịch tễ.

