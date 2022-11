Cá độ mùa World Cup: Nhảy cầu, án mạng và những đường dây nghìn tỷ

Ngày mai 20/11, Vòng chung kết World Cup 2022 sẽ khởi tranh tại Qatar, là khoảng thời gian đáng nhớ, sôi động mà mọi người hâm mộ của môn thể thao vua đều mong chờ. Bên cạnh đó, đây cũng được coi là "mùa làm ăn" của những ông trùm cá độ. Nạn cá độ bóng đá vốn đã luôn "âm ỉ", cứ vào dịp World Cup lại "tung hoành" dữ dội, lột sạch xe, nhà, thậm chí cả tương lai, cuộc sống... của những con bạc "khát nước".

Thời gian qua, Bộ Công an và công an các địa phương liên tục triệt phá những đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng. Người chơi chỉ cần vài cú bấm chuột là đã có thể đặt kèo, cá cược và... trắng tay.

Porsche, BMW của ông trùm đường dây cá độ

Cuối năm 2021, Công an tỉnh Thái Bình triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 8.000 tỷ đồng. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Xuân Tiến, có biệt danh là "Thắng Sơn". Sới bạc online này không chỉ hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Bình mà thu hút sự tham gia của các con bạc ở nhiều tỉnh, TP lân cận.

Nhóm đối tượng trong đường dây của "Thắng Sơn" bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Thái Bình).

Để tránh sự phát hiện của cảnh sát, "Thắng Sơn" thành lập 3 công ty: Công ty TNHH Mạnh Thắng, Công ty cổ phần MD Quốc tế, Công ty taxi Hoàng Sa, để núp bóng điều hành hoạt động cá độ bóng đá. Tiến nắm trong tay tài khoản quản lý cấp "siêu tổng - Super Master" của trang cá độ bong88. Sau đó, hắn chia nhỏ tài khoản, giao cho các đàn em. Hoạt động như "vòi bạch tuộc", cấp dưới của Tiến tiếp tục chẻ nhỏ tài khoản cho các con bạc.

Người chơi khi muốn tham gia cá độ cần nạp tiền thật để đổi tiền ảo. Quy ước sẽ là 7.000-10.000 đồng/YEN (loại tiền trên web). Trong thời gian hoạt động, đường dây của "Thắng Sơn" đã giao dịch hơn 8.400 tỷ đồng.

Chiếc Porsche bị thu giữ. (Ảnh: Công an Thái Bình).

Các con bạc thường mất trắng sau mỗi trận bóng nhưng "ông trùm" thì kiếm bộn tài sản. Ngày 25/12/2021, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ chia thành 16 tổ đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở, làm việc của các đối tượng, thu giữ 7 ô tô (trong đó có 2 xe Porsche và BMW), 5 bộ máy vi tính, 2 máy tính bảng, 12 điện thoại di động, một súng săn, 20 đao kiếm...

"Siêu phủi" Dũng Verratti và đường dây cá độ nghìn tỷ

Phan Minh Hoàng cùng hơn 20 đối tượng bị Công an TP Vinh (Nghệ An) cáo buộc sử dụng trang cá độ bóng đá bong88 để mở các tài khoản đánh bạc, thu lời trái phép. Trong các nghi phạm bị bắt giữ, cảnh sát xác định có một "siêu phủi" biệt danh Dũng Verratti - tức Đặng Hùng Dũng (31 tuổi).

Đặng Hùng Dũng (áo vàng) cùng các đối tượng trong đường dây đánh bạc. (Ảnh: CAND).

"Chân sút" quê Nghệ An nổi tiếng làng bóng đá phủi, được nhận xét đẳng cấp, thông minh, nhiệt huyết... đã vướng vòng lao lý từ chính niềm đam mê từ thuở nhỏ.

Theo cơ quan chức năng, cầm đầu đường dây này Phan Minh Hoàng (quê Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm tài khoản siêu tổng đại lý. Dưới Hoàng là những đại lý cấp 1, 2,... Người chơi muốn cá cược sẽ phải mua "điểm" với giá 8.000-10.000 đồng/điểm, tùy cấp đại lý. Cứ mỗi chiều thứ 2 hàng tuần, người chơi sẽ được đổi điểm thắng ra tiền.

Trong khoảng nửa năm hoạt động, đường dây cá độ bóng đá có "siêu phủi" xứ Nghệ điều hành đã giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Cảnh sát xác định trong số các đối tượng bị bắt giữ có 6 người ở TP Vinh, 13 người ở Bà Rịa - Vũng Tàu và 3 đối tượng trú tại tỉnh Đồng Nai.

Ám ảnh nhảy cầu, cướp giật mỗi mùa bóng

"Nhảy cầu", "cướp giật" là cụm từ có lẽ được nhắc đến nhiều nhất mỗi mùa bóng đá như World Cup, Euro…

Chiều 8/7/2018, thời điểm World Cup 2018 đi đến những trận đấu cuối cùng, cụ thể là sau 2 trận ở vòng tứ kết, một nam thanh niên ở huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) đã nhảy cầu Bính xuống sông Cấm tự tử.

Thanh niên này sau khi rơi xuống dòng nước xiết đã kịp ngoi lên, cố gắng bơi và được lực lượng chức năng cứu, đưa vào bờ. Qua tìm hiểu, lý do nam thanh niên này tự tử vì thua cá độ.

Cũng trong mùa World Cup 2018, Đội CSGT số 5 (Công an Hà Nội) kịp thời ngăn chặn một nam thanh niên tên P. (quê Hải Dương) định nhảy cầu Chương Dương tự tử.

Làm việc với cảnh sát, P. khai đang mang khoản nợ khoảng 200 triệu đồng từ việc thua cá độ. Từ thời điểm khai mạc Vòng chung kết World Cup 2018, P. tham gia cá cược nhưng liên tục thua. Khi không có khả năng trả nợ, P. nghĩ quẩn, tìm cách tự tử.

Cán bộ Đội CSGT số 5 động viên thanh niên đang có ý định nhảy cầu Chương Dương vì thua cá độ bóng đá.

Ngoài những người nghĩ quẩn, có hành vi dại dột tự tước đoạt mạng sống của mình, một số đối tượng vì thua cá độ, nợ nần mà "xoay tiền" bằng cách cướp giật, đâm chém,...

Rạng sáng 21/6/2021, Vũ Thiên Vương (18 tuổi) và Nguyễn Công Thịnh (17 tuổi), ở TPHCM, cầm dao đi cướp của một phụ nữ. Công an xác định, 2 thanh niên này đều chưa có tiền án tiền sự, không nghiện ma túy nhưng "lậm" vào cá độ bóng đá, bị chủ nợ đòi mà không có tiền trả nên nghĩ cách đi cướp.

Ngày 9/7/2021, Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy (khi đó mới 15 tuổi, đang học lớp 9) do tham gia cá độ bóng đá, nợ tiền của nhiều người nên xách dao đi ăn trộm. Quá trình thực hiện hành vi trộm cắp tại một nhà dân, Duy bị chủ nhà phát hiện, ngăn cản nên đã xuống tay tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Duy bị tuyên án 12 năm tù.

Ngày 13/7/2021, Nguyễn Văn G (22 tuổi, ở Kiên Giang) đã ra tay sát hại một phụ nữ để cướp tài sản. Nguyên nhân do trước đó thanh niên này thua cá độ bóng đá, nợ nần không có khả năng trả. Tổng hợp 2 tội danh giết người và cướp tài sản, "con bạc" này đã phải nhận án tử hình.

Hồi đầu năm 2021, một lập trình viên công ty phần mềm ở Đà Nẵng vì mê cá độ bóng đá đã trộm cắp 5 máy tính xách tay của công ty nơi mình đang làm việc để đi cầm cố. Nguyễn Thành Kiên (28 tuổi, ở Đà Nẵng) từ một lập trình viên của công ty Hàn Quốc đã biến mình thành kẻ trộm cắp, tù tội, chỉ vì đam mê cá độ.

Bộ Công an triển khai kế hoạch đấu tranh tội phạm liên quan cá độ bóng đá dịp World Cup 2022

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Bộ Công an đã sớm chỉ đạo triển khai kế hoạch chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong dịp World Cup 2022, chủ công thực hiện công tác này là lực lượng Cảnh sát hình sự và lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an.

Cụ thể, lực lượng công an sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng các địa phương sẽ phối hợp ngăn chặn các trang website cờ bạc, cá độ; thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ để chủ động phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá.

Công tác này sẽ được các ngành tư pháp phối hợp, cùng tham gia để đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe tội phạm.

Về mặt pháp lý, luật sư Hà Thị Khuyên, Đoàn luật sư TP Hà Nội, cho biết tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" xâm phạm đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh của xã hội và được xem như một tệ nạn.

Đối với tội "Tổ chức đánh bạc", luật sư Khuyên cho biết theo quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự, tùy vào mức độ, tính chất, hậu quả gây ra mà người bị kết án theo tội danh này sẽ đối mặt với khung hình phạt cao nhất là 10 năm tù. Trong khi đó, người tham gia đánh bạc cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 321 Bộ luật Hình sự. Mức án tối đa theo Điều 321 là 7 năm tù giam.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: Báo Dân trí