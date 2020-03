Ca bệnh thứ 17 lọt qua hệ thống kiểm dịch sân bay như thế nào?

Trao đổi với Zing.vn, bác sĩ Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội), cho biết bệnh nhân N.H.N. đã được yêu cầu khai báo y tế ngay khi xuống sân bay Nội Bài vào rạng sáng 2/3. Tuy nhiên, nữ hành khách đã khai báo không trung thực dẫn đến việc bỏ lọt một ca bệnh nguy hiểm.

"Khi hành khách khai xong, chúng tôi có phỏng vấn, điều tra thêm nhưng người này vẫn khẳng định chỉ đi từ Anh chứ không qua các nước khác", ông Tuấn khẳng định.

Sức khỏe của bệnh nhân N.H.N. vẫn đang tiến triển tốt. Ảnh: BSCC.

Phụ thuộc ý thức tự giác

Ông Tuấn cho biết CDC Hà Nội chịu trách nhiệm kiểm tra tờ khai y tế tại sân bay, còn việc kiểm tra hộ chiếu của hành khách do An ninh cửa khẩu Nội Bài thực hiện.

"Qua kiểm tra hộ chiếu cũng không phát hiện dấu vết hành khách từng đến Italy, nếu phát hiện được chắn chắn chúng tôi đã yêu cầu cách ly ngay từ sân bay", lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết.

Trước câu hỏi vì sao bệnh nhân N. đi qua nhiều nước nhưng không phát hiện con dấu nhập cảnh trong hộ chiếu, ông Tuấn cho biết phía công an cửa khẩu nói khách đi từ Anh sang Italy có thể có hoặc không đóng dấu tại an ninh cửa khẩu.

Để ngăn ngừa Covid-19 lây lan, sân bay Nội Bài được xác định là cửa ngõ chiến lược, nơi tập trung 3 lực lượng cùng rà soát hành khách nhập cảnh gồm lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội), lực lượng An ninh cửa khẩu (Bộ Công an) và an ninh sân bay (ACV).

Tuy nhiên, cả 2 lần có hành khách nhiễm bệnh nhập cảnh (trường hợp 8 công nhân Nihon Plast Việt Nam về từ Vũ Hán và trường hợp hành khách N.H.N.), "bộ lọc" tại sân bay đều không phát hiện.

"Nhiều trường hợp đến công an cũng không phát hiện được, vậy nên điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác, trung thực của bản thân người khai báo", lãnh đạo CDC Hà Nội nhấn mạnh.

Ngày 8/3, Cục Hàng không Việt Nam đã có công văn yêu cầu các sân bay bên cạnh đảm bảo an ninh phải tham gia giám sát chặt chẽ việc khai báo y tế, đảm bảo không để lọt, bỏ sót hành khách nhập cảnh vào Việt Nam mà không thực hiện thủ tục khai báo y tế.

14 ca mới sức khỏe ổn định

Chiều 8/3, Bộ Y tế công bố thêm 8 trường hợp dương tính với virus corona ở Việt Nam. Các bệnh nhân mới là hành khách nước ngoài cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân thứ 17 (chị N.H.N., 26 tuổi, ngụ tại Trúc Bạch, Hà Nội) từ Anh về Việt Nam.

Tổng số ca bệnh Covid-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 8/3 là 30, trong đó 16 người đã được điều trị khỏi hoàn toàn, 14 ca đang được điều trị cách ly, tình trạng sức khỏe ổn định.

Trước đó, đêm 6/3, UBND Hà Nội công bố nữ bệnh nhân N.H.N. là ca bệnh đầu tiên tại Hà Nội (thứ 17 tại Việt Nam) dương tính với virus corona. Theo điều tra dịch tễ, ngày 15/2, bệnh nhân xuất cảnh từ Nội Bài sang London (Anh). Đến 18/2, bệnh nhân từ London sang Milan (Italy) khi nơi đây chưa ghi nhận dịch Covid-19 bùng phát. Đến 20/2, bệnh nhân quay trở lại London để sang Paris (Pháp) gặp chị gái.

Ngày 26/2, bệnh nhân quay lại London. Ngày 29/2, cô có biểu hiện ho nhưng không đi khám, hôm sau xuất hiện thêm triệu chứng đau mỏi người. Trong ngày 1/3, bệnh nhân đáp chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines từ London về Nội Bài lúc 4h30 ngày 2/3 (lúc này bệnh nhân không sốt).

Sau khi về nhà riêng tại phường Trúc Bạch, bênh nhân xuất hiện sốt (38 độ C), ho nhiều, có đờm, mệt mỏi và đã đi khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc cơ sở 55 Yên Ninh, quận Ba Đình vào ngày 5/3. Sau khi được chẩn đoán viêm phổi, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở và được kết luận dương tính với Covid-19 tại đây.

Tác giả: Ngọc Tân

Nguồn tin: zing.vn