Bước sang năm 2020, Angela Phương Trinh tuyên bố ăn chay trọn đời

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Angela Phương Trinh bất ngờ thông báo mình sẽ ăn chay trường. Theo đó, cô đã ký một cam kết ăn chay bởi “động vật không dùng để làm đồ mặc, làm thí nghiệm, làm trò tiêu khiển hay bạo hành trong bất cứ hình thức nào”. Ở mục thời gian cam kết, Phương Trinh đánh dấu vào ô “trọn đời”.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ: “Hôm qua, ngày 1/1 /2020, con đã phát nguyện ăn chay trọn đời với sự tu tập hạnh từ bi, niềm tin sâu vào Nhân – Quả, tôn trọng mạng sống, tình thương yêu đối với chúng sanh theo tinh thần của người con Phật. Chúng con đem tâm nguyện ăn chay nhằm hồi hướng công đức cầu nguyện quốc thái dân an, chúng sanh an lạc, cầu nguyện các bậc Thầy trường thọ, gia đình và bản thân sức khỏe, an lạc”.

Angela Phương Trinh ăn chay trọn đời

Những dòng chia sẻ của Angela Phương Trinh nhanh chóng nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả. “Ngưỡng mộ em thật sư” – tài khoản có tên Minh Trang bình luận.

Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh lên chùa tụng kinh, ăn chay

Được biết, suốt thời gian qua, Angela Phương Trinh rời xa hoạt động showbiz, dành thời gian cho các khoá tu và hoạt động xã hội. Lựa chọn con đường hướng đạo, cô lấy pháp danh là Tâm Phúc. Cô cho biết, hiện mình luôn “sống vui với hiện tại, an lạc từng phút giây”.

Tác giả: Kim Hảo

Nguồn tin: doisongplus.vn