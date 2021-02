Bóc giá xế hộp bạc tỷ của những ca sỹ trẻ Đức Phúc, Bích Phương, Hiền Hồ

Đức Phúc mua manh tay chi tiền tỷ tậu Range Rover Evoque

Ca sĩ Đức Phúc gây chú ý bởi giọng ca đầy tài năng sau khi đăng quang Giọng hát Việt 2015. Tuy nhiên chỉ đến khi phẫu thuật thẩm mỹ sự nghiệp của Đức Phúc mới thăng hoa.

Với ngoại hình và phong cách giống sao Hàn Quốc, hiện tại Đức Phúc đang là một trong những cái tên rất đắt show và có mức cát-xê thuộc hạng cao trong giới showbiz Việt.

Chỉ sau thời gian ngắn bước chân vào làng giải trí, nam ca sĩ từng tiết lộ bản thân đang sở hữu nhà đẹp, xế hộp tiền tỷ, cùng nhiều sổ tiết kiệm và có sở thích mua đồ hiệu. Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng và khen ngợi khả năng kiếm tiền của nam ca sĩ trẻ tuổi.

Đức Phúc hạnh phúc đi nhận xế hộp mới.

Đức Phúc khoe chiếc xe Range Rover Evoque phiên bản mới nhất có giá hơn 3 tỷ đồng vừa sắm. Nam ca sĩ cho biết, đây là số tiền anh dành dụm từ việc chạy show, ca hát "không có ngày nghỉ".

Range Rover Evoque SE Plus là mẫu xe nhỏ nhất của Range Rover, được nhiều nghệ sĩ ưa thích và lựa chọn. Chiếc xe tuy nhỏ nhưng lại sở hữu một sức mạnh đáng nể với khối động cơ xăng tăng áp 2.0L, sản sinh công suất tối đa lên tới 240 mã lực đi kèm hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.

Hiền Hồ đã tự thưởng cho mình chiếc xế hộp hạng sang

Nữ ca sĩ Hiền Hồ thành công từ chương trình Giọng hát Việt khi mới 20 tuổi. Cô theo đuổi dòng nhạc Ballad với giai điệu trữ tình cùng ca từ sâu sắc. Nữ ca sĩ sinh năm 1997 được fan hâm mộ ví như một “nàng búp bê” với mái tóc ngắn, đôi mắt to tròn trong veo cùng khuôn mặt dễ thương. Cô là chủ nhân của những ca khúc như Rồi người thương cũng hoá người dưng, Em ngày xưa khác rồi, Cưới nhau đi (Yes I Do)...

Hiền Hồ đã tự thưởng cho mình chiếc xe Mercedes-Benz S450L Luxury sang trọng.

Là một nghệ sĩ trẻ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, nhân dịp sinh nhật tuổi 23 nữ ca sĩ "Rồi người thương cũng hoá người dưng" tậu chiếc xế hộp sang trọng Mercedes-Benz S450L Luxury trị giá gần 5 tỷ đồng.

Mercedes-Benz S450 L Luxury màu trắng, nội thất màu kem. Được biết Mercedes-Benz S450 L Luxury có giá gần 5 tỷ đồng. Đây cũng là chiếc xế hộp đầu tiên mà nữ ca sĩ mua sau nhiều năm vào showbiz.

Mercedes-Benz S450L Luxury là mẫu Sedan hạng sang cỡ lớn hội tụ đầy đủ những tinh hoa công nghệ từ kiểu dáng thiết kế, khối động cơ đến tính năng an toàn. Mẫu xe này lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam vào giữa năm 2018.

Bích Phương mua Mercedes S450 L sang trọng

Nữ ca sỹ Bích Phương đã chính thức mua chiếc Mercedes khi mang S450 L.

Mercedes-Benz S450 của Bích Phương có nội thất nổi bật bằng việc được bọc da nappa màu kem sang trọng, đi kèm nhiều chi tiết ốp gỗ. Mercedes S450 có giá bán hơn 4 tỷ đồng tại Việt Nam.

Xe sử dụng động cơ xăng V6, dung tích 3.0L có sức mạnh vượt trội, có công suất cực đại 367 mã lực tại 5500 – 6000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại 1800 - 4500 vòng/phút.

Erik mua xế hộp sang

Nam ca sĩ Erik mua mua chiếc xế hộp Mercedes-Benz GLC300 màu đen với giá gần 2,4 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận xế hộp nam ca sĩ chia sẻ: "Đây là chiếc xe tôi mua tặng bố nhân dịp sinh nhật lần thứ 62 của ông. Bố đã quá vất vả chăm lo cho gia đình. Bố chính là người thường chở tôi mỗi lần đi diễn xa. Nói là tặng quà sinh nhật nhưng vẫn được xài ké của bố".

Chỉ sau vài năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Erik đã có vị thế trong lòng công chúng.

Mẫu xe SUV hạng sang Mercedes GLC 300 4Mactic là mẫu xe được mong chờ nhất trong năm 2020. Mercedes GLC 300 4 Mactic hứa hẹn sẽ tạo ra cơn sốt mới trên thị trường ô tô hạng sang vì trước đó đàn em GLC 200 và GLC 200 4M Mactic cũng đã tạo ra những cơn địa chấn cực lớn trên toàn thế giới.

GLC 300 4M Mactic nâng cấp sở hữu ngoại thất AMG Line cùng gói trang bị Night Package, giúp khắc họa hình ảnh nam tính và giàu sức mạnh. Cản trước với hốc gió lớn, lưới tản nhiệt kim cương và logo "ngôi sao 3 cánh" hiệu ứng 3D mang đến diện mạo “lột xác” hoàn toàn so với phiên bản trước nâng cấp.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn