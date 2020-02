Bốc đầu xe máy còn nhờ bạn quay clip khoe Facebook, lính nghĩa vụ bị phạt hơn 8,5 triệu

Đoạn clip ghi lại cảnh hai thanh niên bốc đầu xe máy xuất hiện trên mạng xã hội ngày 6/2. Hai người này càng gây chú ý khi mặc trang phục lính nghĩa vụ quân sự. Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm , đi xe máy trên đường Hùng Vương, TP Thái Nguyên.

Bốc đầu xe máy còn nhờ bạn quay clip "làm kỉ niệm", lính nghĩa vụ bị phạt hơn 8,5 triệu

Ngay sau đó, công an TP Thái Nguyên đã vào cuộc, xác minh người điều khiển xe máy nói trên là Trần Tuấn Ngọc, sinh năm 2001, trú tại xóm Gò Chè, xã Huống Thượng, TP Thái Nguyên.

Nam thanh niên cho biết trong quá trình bốc đầu xe đã nhờ bạn ghi hình và đăng lên mạng xã hội để... lưu giữ kỉ niệm.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt Ngọc với 5 lỗi: không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển phương tiện; không đội mũ bảo hiểm cho người điều khiển xe mô tô, xe máy; chở người trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; không có giấy phép lái xe. Tổng mức phạt đối với nam thanh niên là 8.650.000 đồng và tạm giữ phương tiện vi phạm.

Đồng thời, Ngọc cũng được yêu cầu cam kết không tái phạm.

