“Bỏ sót” hồ sơ người có công tại huyện Diễn Châu, Nghệ An: Cán bộ làm sót, dân "dài cổ" chờ

Sau khi phát hiện người có công bị mất quyền lợi do sự tắc trách của cán bộ, UBND huyện đã yêu cầu Phòng Nội vụ huyện tham mưu để xử lý các tập thể, cá nhân sai phạm, đồng thời báo cáo sự việc với UBND tỉnh Nghệ An và xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh vì huyện không có ngân sách để giải quyết. Việc huyện đang rất khó xử lý bởi chương trình làm nhà ở cho người có công đã kết thúc từ cuối năm 2019. Hiện, bổ sung hồ sơ của các thương binh này cũng không thể thực hiện vì không có kinh phí. Chỉ tính riêng 53 trường hợp ở xã Diễn Thịnh, số tiền để làm và sửa nhà đã là hàng tỉ đồng. (Ông LÊ MẠNH HIÊN, Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, Nghệ An)