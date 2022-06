Bỏ quên con trai 18 tháng tử vong trong xe hơi, người cha quẫn trí tự tử theo

Người cha và đứa trẻ chưa được công khai danh tính được cảnh sát ở quận Chesterfield, Virginia (Mỹ) tìm thấy. Trong một thông cáo báo chí, Sở Cảnh sát Chesterfield cho biết họ đã nhận được cuộc gọi "cho biết một bé trai 18 tháng tuổi có thể đã bị bỏ mặc trong ô tô vài giờ" ngay trước buổi trưa. Ngay sau đó, các quan chức "nhận được thêm thông tin rằng cha của đứa trẻ đã tự tử".

Được biết, trong khi đi làm, người cha đã chở cậu con trai 18 tháng tuổi đến nhà trẻ. Do lơ đễnh, người cha đến thẳng chỗ làm mà không đưa con vào lớp, phải đến khi cô giáo gọi điện hỏi thăm, người đàn ông mới tá hoả đi tìm con. Mở cửa xe, ông phát hiện cậu con trai ngồi ghế sau đã tử vong vì sốc nhiệt.

Cậu bé bị bỏ quên trên ô tô trong hơn 3 giờ đồng hồ với nhiệt độ ngoài trời khoảng 26,6 độ C. Lúc này thời tiết ở Chesterfield đang nắng nóng.

Người cha tự tử khi phát hiện ra mình để quên con trai 18 tháng tuổi chết ngạt trong xe ô tô.

Khi phát hiện con trai tử vong, ông bố lái xe đưa cậu bé xấu số về nhà trên đường Aldengate. Song do quẫn trí, ông đã chạy ra bìa rừng phía sau nhà rút súng bắn vào đầu tự sát.

Trung tá cảnh sát Christopher Hensley gọi đây là "một thảm kịch kinh hoàng". Hensley cũng kêu gọi các bậc cha mẹ, người giám hộ và những người chăm sóc để ý tới môi trường xung quanh, đặc biệt nếu họ đang chăm sóc trẻ nhỏ.

Các ca tử vong do xe nóng thường tăng lên trong những tháng nắng nóng vì nhiệt độ bên trong xe có thể nhanh chóng đạt đến mức đe dọa tính mạng. Trung bình mỗi năm, Mỹ ghi nhận ​​khoảng 38 ca tử vong như vậy, theo Hội đồng An toàn Quốc gia, một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ sự an toàn, mặc dù vào năm 2021, chỉ có 23 trẻ em thiệt mạng trong ô tô nóng, một con số sụt giảm mà các chuyên gia cho rằng có thể liên quan đến đại dịch Covid-19.

Các chuyên gia khuyên bạn nên thực hiện các bước, chẳng hạn như kiểm tra kỹ toàn bộ xe, đặt một thứ quan trọng ở ghế sau của xe và hình thành kế hoạch dự phòng với người giữ trẻ để đảm bảo trẻ nhỏ không vô tình bị bỏ lại trong xe. Điều quan trọng nữa là phải khóa cửa xe, giấu chìa khóa và đồ đạc để trẻ em không thể vào xe mà không có sự giám sát của người lớn.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn