Bổ nhiệm nhân sự mới tại Công an TP HCM

Ngày 19-5, Công an TP HCM tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an TP HCM về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Trưởng Ban Chuyên đề Công an TP HCM. Theo đó, Đại tá Bùi Ngọc Giáp giữ chức vụ Trưởng Ban Chuyên đề Công an TP HCM từ ngày 25-5-2022.

Đại tá Bùi Ngọc Giáp nhận quyết định bổ nhiệm

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP HCM chúc mừng Đại tá Bùi Ngọc Giáp được điều động, bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Chuyên đề Công an TP HCM. Điều này khẳng định sự tin tưởng, đánh giá cao về năng lực, chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP HCM đối với ông Giáp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Bùi Ngọc Giáp bày tỏ sự xúc động, cảm ơn Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP HCM đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Đại tá Bùi Ngọc Giáp cho biết bản thân cảm thấy rất tự hào, phấn khởi khi tiếp nhận công việc mới.

Đại tá Bùi Ngọc Giáp, sinh năm 1976, quê quán huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; học hàm Phó giáo sư, học vị Tiến sĩ. Trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng ban Chuyên đề Công an TP HCM, ông là Chánh Văn phòng thường trực Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy và hợp tác quốc tế, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động