Bộ GTVT "chốt" tiến độ hoàn thành thu phí tự động không dừng

Báo Tiền Phong đưa tin, Bộ GTVT vừa có văn bản chỉ đạo Tổng cục Đường bộ và các doanh nghiệp quản lý, khai thác đường bộ đang thu phí triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về thu phí dịch vụ điện tử không dừng (ETC). Hạn cuối phải hoàn thành với các tuyến cao tốc là ngày 31/7, với các dự án khác là 30/6.

Cụ thể, với các tuyến cao tốc do Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, Bộ GTVT yêu cầu đảm bảo việc lắp đặt và vận hành thu phí tự động trên các tuyến trước ngày 31/7/2022. Trường hợp các tuyến cao tốc chậm tiến độ thu phí tự động, Bộ GTVT sẽ xử lý nghiêm, gồm cả việc tạm dừng thu phí. Bộ cũng giao Tổng cục Đường bộ phối hợp với VEC đảm bảo tiến độ công việc, kết nối liên thông.

Cao tốc phải lắp đặt thu phí tự động không dừng trước 31/7. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.

Thông tin trên báo Giao Thông, đối với tiến độ lắp thu phí không dừng tại các làn thu phí còn lại, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các nhà đầu tư BOT do Bộ GTVT quản lý và phối hợp, hỗ trợ các địa phương triển khai lắp đặt các làn thu phí còn lại tại các trạm thu phí đảm bảo chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp tại mỗi chiều xe chạy, hoàn thành trước ngày 30/6/2022. Xem xét tạm dừng thu phí đối với các trạm triển khai chậm tiến độ.

Đặc biệt trạm thu phí nào không đạt tiến độ về lắp đặt và vận hành thu phí tự động sẽ bị buộc phải dừng thu phí.

Bên cạnh đó, với Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), Bộ GTVT yêu cầu tiếp tục thí điểm thu phí tự động toàn bộ trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đảm bảo các phương án hạn chế phương tiện không trả phí tự động đi vào cao tốc gây ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dán thẻ trên phương tiện, phấn đấu tới tháng 9/2022 có 80 - 90% số ô tô trên cả nước dán và sử dụng trả phí tự động.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến hết 5/2022, số lượng phương tiện đã được dán thẻ ETC trên toàn quốc là gần 3 triệu phương tiện, đạt tỉ lệ hơn 65%, tăng hơn 648.000 phương tiện so với thời điểm 31/12/2021.

Thông tin trên An Ninh Thủ Đô, hiện toàn quốc vẫn còn 48 làn ETC thuộc các trạm do Bộ GTVT quản lý (không tính 12 làn thuộc tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do VEC quản lý) và 52 làn ETC thuộc các trạm do địa phương quản lý cần phải lắp đặt.

