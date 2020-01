Bố giang hồ mạng Trường "con" tiết lộ sốc về con trai

Chia sẻ với PV báo Trí Thức Trẻ, ông Trịnh Văn H. (bố Trịnh Xuân Trường- SN 1972, tên thường gọi là Trường "con", xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) cho biết, gia đình ông có 3 người con, trong đó Trường là con trai lớn, dưới là một em gái lấy chồng ở tỉnh khác, còn người con trai út đã mất cách đây mấy năm.

Theo ông H. trước đây gia đình ông thuộc dạng khá giả tại địa phương. Mặc dù được gia đình tạo mọi điều kiện cho ăn học nhưng Trường lại không học mà đi theo chúng bạn xấu ăn chơi, nghịch ngợm rồi lang bạt nay đây mai đó.

Từ năm 19-20 tuổi, Trường đã đi làm xa ở Quảng Ninh rồi Lạng Sơn, sau đó lại chuyển vào miền Nam sinh sống.

Cách đây khoảng 10 năm, Trường về nhà trong bộ dạng toàn cơ thể xăm kín khiến ông H. và mọi người trong nhà vô cùng bất ngờ.

"Bố mẹ sinh con ra đến lúc trưởng thành mà chưa nhờ vả nó được cái gì cả. Nhiều lúc tôi cũng chẳng biết thằng con mình nó đang ở đâu, hoạ may cả năm nó mới gọi điện về cho vợ chồng tôi một lần, nói chuyện với nhau được mấy câu rồi cúp máy...", ông H. buồn rầu chia sẻ.

Cũng theo ông H. cách đây khoảng 2 năm, con trai ông nổi tiếng trên mạng xã hội được nhiều người biết đến với biệt danh Trường "con". Mặc dù nổi tiểng, nhưng Trường không hề có tiền.

Ông H. chia sẻ, trong suốt mấy chục năm qua, Trường chưa 1 lần đưa tiền về cho bố mẹ. Thậm chí, anh ta còn nợ tiền bố mẹ mấy trăm triệu nhưng mới chỉ trả được 2 triệu đồng.

"Mẹ già bị tai biến nằm 1 chỗ mấy năm nay còn tôi tuổi cũng đã cao, lương hưu không có, cuộc sống vất vả lắm nhưng mấy chục năm qua nó chưa bao giờ đưa được cho bố mẹ đồng nào để báo hiếu...", ông H. nói.

Cách đây 3 năm, Trường sửa lại căn nhà của vợ chồng mình hết khoảng 200 triệu. Tuy nhiên, đã 3 năm nay số tiền sửa nhà Trường vẫn chưa trả nợ hết.

"Cách đây hơn 1 năm, trong 1 lần về nhà chơi nó còn lừa lấy trộm mấy trăm nghìn tiền lương của mẹ để lấy tiền đi...", ông H. chia sẻ.

Một người dân xã Nam Hòa lắc đầu ngao ngán khi nhắc đến Trường: "Nó đi biệt tăm cả năm mới về nhà 1 - 2 lần, lần nào về cũng chỉ được mấy ngày rồi lại vội vàng đi ngay. Chẳng biết ngoài xã hội giang hồ như thế nào chứ về nhà thường hay cáu gắt với mọi người, nói chung là chán lắm....".

Cũng theo người này, Trường chỉ nổi tiếng ở trên mạng chứ ngoài đời, bà con hàng xóm cảm thấy hoàn toàn bình thường.

Lãnh đạo xóm Nam Hòa thì cho hay, ở địa phương, Trường có 2 vợ, trong đó vợ cả chưa có con thì 2 người ly hôn. Sau đó, Trường lập gia đình với người vợ thứ 2 và hiện tại vợ chồng có với nhau 3 người con.

Khoảng 2 năm trở lại đây, Trường "con" tham gia vào việc đòi nợ thuê, sống theo kiểu giang hồ nhưng không sống nổi ngoài bắc nên phải chuyển vào nam.

Tuy nhiên, Trường chuyển vào nam được 1 thời gian thì lại phải chuyển ra bắc và ở với vợ được 2 - 3 tháng thì bị bắt vì liên quan đến ma tuý.

Trước đó, vào khoảng 3h ngày 3/1, vào khoảng 3 giờ, ngày 3/1, tại khu vực bản Muối Mác, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang Trịnh Xuân Trường cùng 2 đối tượng: Nguyễn Thị Phương, SN 1986, trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An và Phạm Lý Vũ Duy, SN 1984, trú tại phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Tang vật thu giữ tại hiện trường 1kg ma túy dạng ketamin, một xe ô tô bán tải màu trắng.

Tại cơ quan công an, Trường "con" khai nhận cùn người tình là Phương và Duy đi xe ôtô bán tải từ TP. Vinh lên huyện Tương Dương, Nghệ An mua số ma túy trên của một đối tượng với giá 280 triệu đồng.

Được biết, Trường "con" được cư dân mạng biết đến qua nhiều clip đình đám trên Youtube và được coi là một trong những "giang hồ mạng" có tiếng.

Trường “con” xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh một giang hồ đầy hình xăm trổ, đeo dây chuyền và vòng tay to màu vàng, đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen với bộ ria mép khá kiểu cách.

Tuy nhiên, Trường bắt đầu được biết đến nhiều trên mạng xã hội khi xuất hiện trong nhiều livestream của các giang hồ mạng như Huấn Hoa Hồng, Dương Minh Tuyền, Khá “bảnh”... và được mạng xã hội đặt cho một biệt danh không mấy hay ho là “Thánh ăn chực”, “Cây đũa vàng trong làng ăn chực”... Khá buồn cười là những biệt danh này lại được chính các giang hồ mạng khác đặt cho Trường “con” và nổi tiếng đến mức cứ nhắc đến Trường “con” là dân mạng lại nghĩ đến chuyện ăn chực.

