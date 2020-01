Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sỹ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ở xã Đồng Tâm

Tình hình an ninh, trật tự ở Đồng Tâm cơ bản đã ổn định Trước đó, Bộ Công an cũng thông tin, liên quan đến sự việc ở xã Đồng Tâm, các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật Đến nay, tình hình an ninh, trật tự ở Đồng Tâm cơ bản ổn định; mọi hoạt động của người dân diễn ra bình thường; nhiều người dân tích cực hỗ trợ lực lượng Công an, Quân đội thực hiện nhiệm vụ. Việc thi công xây dựng tường rào Sân bay Miếu Môn tiếp tục thực hiện theo kế hoạch.