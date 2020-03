Bộ Công an thành lập 3 bệnh viện dã chiến tại 3 miền

Khu cách ly mới của Bộ Công an tại khu vực phía Bắc - Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ I

Thông tin trên Vietnamnet, ông Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết đã thành lập 3 bệnh viện dã chiến tại khu huấn luyện của Bộ Tư Lệnh Cảnh sát cơ động ở cả ba miền và sẽ sử dụng nếu cả nước có 1.000 người nhiễm Covid-19 và phục vụ chủ yếu các cán bộ, chiến sĩ làm việc ở cửa khẩu, giao thông, những người trực tiếp làm việc ở tuyến đầu chống dịch có nguy cơ nhiễm bệnh.

Ông Xô cho hay, bệnh viện dã chiến của Bộ được thiết lập trên cơ sở các phòng có sẵn tại các khu huấn luyện của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Theo đó, khi bệnh viện được sử dụng, các cán bộ, chiến sỹ của Bộ Tư lệnh sẽ tạm chuyển đi nơi khác để huấn luyện.

Theo báo Công an nhân dân, mỗi bệnh viện dã chiến đáp ứng 150 giường. Về địa điểm, ở miền Bắc đặt tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ I - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, địa chỉ tại xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội; miền Trung đặt tại Trung tâm Huấn luyện Công an thành phố Đà Nẵng; miền Nam đặt tại Doanh trại Trung đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Công an đã đi khảo sát các địa điểm dự kiến thành lập cơ sở cách ly để lên phương án thiết lập, trang bị cơ sở, vật chất trong thời gian tới.

Trước diễn biến căng thẳng của dịch Covid-19 trên cả nước, Bộ Công an đã sát sao và chủ động trong việc phòng, chống và cách ly. Theo đó, mỗi người dân chúng ta hãy cùng chung sức chung lòng chống dịch, nghe theo Đảng và Nhà nước để Covid-19 sớm được đẩy lùi.

Tác giả: Thanh Mai

Nguồn tin: Doisongplus.vn