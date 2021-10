Bộ Công an điều gần 400 cán bộ, chiến sĩ về các xã biên giới

Ngày 15/10, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt cán bộ tăng cường Công an xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Buổi gặp mặt được tổ chức dưới hình thức trực tuyến giữa hai điểm cầu Hà Nội và TPHCM.

Thực hiện chủ trương tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ở các cấp Công an và xây dựng Công an xã chính quy, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 314 ngày 26/7 về điều động cán bộ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ về công tác tại Công an xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

Theo đó, Bộ Công an đã tăng cường 391 cán bộ, chiến sĩ về các xã biên giới trọng điểm về an ninh, trật tự.

Những cán bộ được tăng cường đều là cán bộ được đào tạo bài bản, có tuổi đời còn trẻ, sức khỏe tốt. Nhiều cán bộ, chiến sĩ mặc dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nhưng vẫn viết đơn xung phong, tình nguyện đến Công an xã nhận nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, chủ trương điều động cán bộ cơ quan Bộ đến nhận công tác tại các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự không chỉ để tăng cường, bổ sung lực lượng cho Công an xã mà đồng thời còn tạo điều kiện để các cán bộ, chiến sĩ được trải nghiệm, rèn luyện, thử thách, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần xung phong nhận nhiệm vụ, "sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng, Nhà nước và Nhân dân cần đến"; đồng thời đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, quan tâm, động viên để cán bộ yên tâm công tác.

Đối với cán bộ được điều động về Công an xã biên giới cần khẩn trương khắc phục khó khăn, sớm hòa nhập với môi trường công tác mới và bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuyệt đối không có tư tưởng "công tác ngắn ngày", phải xác định đây là nhiệm vụ được tổ chức phân công, là cơ hội để phát huy trình độ nghiệp vụ được đào tạo đồng thời cũng là trải nghiệm và thử thách để rèn luyện ý chí, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn của bản thân.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu, cán bộ được điều động về Công an xã biên giới phải gương mẫu trong lời nói, hành động, tác phong công tác, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần phục vụ nhân dân với phương châm hành động "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", tích cực phối hợp với các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở. Triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng Công an nhân dân với chủ đề "Tận tụy, gắn bó, thân thiện, an toàn và an dân" tại địa bàn cơ sở. Chú trọng đến văn hóa ứng xử Công an xã chính quy, am hiểu về kiến thức xã hội, phong tục, tập quán, nắm chắc tình hình địa bàn, trọng dân, gần dân, sát dân, có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ yêu cầu công tác…

Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà cho đại diện các đồng chí tăng cường xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

Đại diện cán bộ được điều động về Công an xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng úy Nguyễn Văn Tân, cán bộ chuyên trách Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Cục Công tác đảng và công tác chính trị nhấn mạnh, đại đa số các cán bộ, chiến sĩ được điều động, tăng cường đều viết đơn tình nguyện tham gia với tinh thần, trách nhiệm cao nhất; khẳng định sẽ luôn nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, xác định tâm thế sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi được tổ chức tin tưởng giao phó...

