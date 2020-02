Bố che giấu việc con trai sát hại bé gái 6 tuổi

Ngày 17/12, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã ra quyết định trả tự do cho Điểu Long (ngụ xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức) và giao Công an huyện lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng. Điểu Long là nghi phạm sát hại bé trai 11 tuổi xảy ra ngày 23/11.

TAND huyện Tuy Đức đã ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa Điểu Long vào trường giáo dưỡng số 3 tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông sau khi xảy ra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định trưng cầu xác định tuổi của Điểu Long.

Tại bản kết luận giám định của Phân viện khoa học hình sự tại Đà Nẵng, xác định độ tuổi của Điểu Long thời điểm ngày 23/11 là từ 13 năm 8 tháng đến 14 năm 2 tháng.

Điểu Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: T. N.

Theo quy định, trường hợp giám định tuổi chỉ xác định được khoảng tuổi của người bị buộc tội, người bị hại thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng lấy tuổi thấp nhất trong khoảng độ tuổi đó để xác định tuổi của họ.

Do đó, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Điểu Long được cho là mới tuổi 13 năm 8 tháng, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, ngày 23/11, Điểu Long xảy mâu thuẫn với Điều Lâm (11 tuổi, ngụ xã Đắk Ngo). Điểu Long xô Điểu Lâm ngã xuống suối, rồi tiếp tục đánh và nhấn đầu nạn nhân xuống nước.

Chưa chừng lại, Điểu Long dùng đá đè lên vai, đầu của Điểu Lâm nạn nhân rồi đi về.

Tại công an, Điểu Long ngoài khai nhận hành vi giết Điểu Lâm, còn nhận năm 2016 đã đẩy bé gái hàng xóm xuống suối dẫn đến ngạt nước chết.

Liên quan đến lời khai của Điểu Long, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết khi xảy ra vụ bé gái đuối nước, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân để xác định nguyên nhân tử vong.

Công an huyện Tuy Đức đã ra quyết định trưng cầu giám định nguyên nhân và kết luận nạn nhân chết do ngạt nước, không có dấu vết tác động từ bên ngoài.

Do đó, VKSND huyện Tuy Đức đã có văn bản quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Theo khoản 2, điều 12 Bộ Luật Hình sự thì người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, tội hiếp dâm, tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, tội cướp tài sản, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều trong luật.

Tác giả: Tây Nguyên

Nguồn tin: Zing.vn