Bố bán con gái ruột sang Trung Quốc vì... cần tiền chữa bệnh

Ngày 15/10, Lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An xác nhận đơn vị vừa khởi tố bị can đối với Lo Phò Phèng (SN 1975, trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Lo Thị Căm và Moong Thị Xúm hai đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ trước đó.

Trước đó, vào tháng 9 năm 2018, Lo Phò Phèng bị bệnh nên phải nhập viện, trong lúc túng quẫn Phèng đã liên hệ với Lo Thị Căm (trú tại xã Hữu Kiệm, là cháu gái của Phèng) tìm cách để bán con gái L.T.M.C sang Trung Quốc.

Sau đó Lo Thị Căm đến trao đổi và nhờ Moong Thị Xúm (trú cùng bản) đưa cháu L.T.M.C sang Trung Quốc bán vì Xúm có con gái lấy chồng người Trung Quốc. Moong Thị Xúm đã đưa cháu C sang Trung Quốc rồi bán được số tiền 40.000 Nhân dân tệ (khoảng 120.000.000 đồng tiền Việt Nam).

Sau khi về Việt Nam, Xúm trả cho Căm 3.000.000 đồng tiền công, đưa cho Phèng số tiền 110.000.000 đồng, còn Xúm lấy 7.000.000 đồng. Trước đó, ngày 2/10, Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố bị can đối với Lo Thị Căm và Moong Thị Xúm.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: phapluatplus.vn