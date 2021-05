BMW và Ford đầu tư vào pin thể rắn

Động thái diễn ra ngay sau khi nhà sản xuất Bavarian cho biết mình sẽ giới thiệu công nghệ pin mới vào năm 2025 trong một bài phát biểu quan trọng của hãng Neue Klasse vào tháng 4/2021.

Việc đầu tư sẽ đưa Solid Power vào vị trí để sản xuất pin ô tô quy mô lớn, tăng sản lượng vật liệu liên quan và mở rộng khả năng sản xuất nội bộ để tích hợp xe trong tương lai. Hoạt động này dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm 2022.

CEO của Solid Power Doug Campbell cho biết: “BMW và Ford hiện chia sẻ vị trí dẫn đầu trong cuộc đua xe điện sử dụng pin thể rắn. Solid Power hiện đang lên kế hoạch bắt đầu sản xuất pin ô tô trên dây chuyền sản xuất thử nghiệm của công ty vào đầu năm 2022 cũng như cam kết của những đối tác của chúng tôi với nỗ lực thương mại hóa Solid Power”.

Tập đoàn BMW và Ford đặt mục tiêu sử dụng pin thể rắn năng lượng cao, giá rẻ của Solid Power cho xe điện của mình trong tương lai. Bộ pin có thể được sản xuất trên dây chuyền sản xuất pin lithium-ion hiện tại, chúng có mật độ cao hơn do đó đem lại phạm vi lớn hơn cùng giá thành thấp hơn so với tế bào pin lithium-ion có hiệu suất tốt nhất hiện nay. Pin thể rắn cũng an toàn hơn khi sử dụng, giảm thiểu nguy cơ cháy nổ.

Solid Power hiện đang sản xuất pin thể rắn đa lớp 20 Ah trên dây chuyền sản xuất cuộn liên tục của công ty. Cả Ford và tập đoàn BMW sẽ nhận được pin 100 Ah quy mô đầy đủ để đánh giá chất lượng xe và tích hợp vào xe, bắt đầu từ năm 2022.

Ted Miller – Giám đốc nghiên cứu cung cấp điện và hệ thống phụ điện khí hóa của Ford cho biết: “Công nghệ pin thể rắn rất quan trọng với tương lai của xe điện và đó là lý do tại sao chúng tôi đang đầu tư trực tiếp.

Bằng cách đơn giản hóa thiết kế của pin thể rắn so với pin lithium-ion chúng tôi có thể tăng phạm vi hoạt động, không gian nội thất cũng như hoàng hó, giảm giá thành và mang tới chất lượng tốt hơn cho khách hàng và tích hợp công nghệ pin thể rắn này vào dây chuyển sản xuất pin lithium-ion hiện tại”.

Trong khi đó, Toyota dự kiến ​​sẽ trình làng một nguyên mẫu được trang bị bộ pin thể rắn vào cuối năm nay. Nó có hơn 1.000 bằng sáng chế liên quan đến pin thể rắn, và đã hợp tác với Honda, Nissan, các nhà sản xuất pin và chính phủ Nhật Bản để đẩy nhanh hơn nữa sự phát triển của nó./.

Tác giả: CTV Anh Quân

Nguồn tin: vov.vn