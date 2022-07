Bình Thuận: Bắt cặp vợ chồng “ôm” 50 tỷ đồng bỏ trốn

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt được Lê Thị Ngọc Sang, 32 tuổi, ngụ khu phố 13, phường Phú Thủy, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Sang là đối tượng có lệnh truy nã vì có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Sang bị bắt khi đang lẩn trốn cùng chồng là Lê Minh Tâm, 32 tuổi (biệt danh là Tâm sàn) tại Tp.Đà Nẵng. Bên cạnh đó, công an cũng tiến hành di lý Tâm về Bình Thuận để phục vụ điều tra.

Trước đó, vào tháng 12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Thuận có Thông báo số 696/TB-CSHS truy tìm đối tượng gửi Cục 2 Bộ Công an, Phòng PC02 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công an các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Bình Thuận và các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo đó, từ đầu tháng 11/2021, Tâm và vợ thông qua mối quan hệ quen biết mượn tiền nhiều người để đáo hạn nợ ngân hàng. Thế nhưng sau khi huy động được khoảng 50 tỷ đồng của nhiều người. Đến ngày 19/11/2021 vợ chồng Tâm bỏ trốn và chiếm đoạt số tiền trên.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

