Bình Dương: Phá đường đây mua bán ma tuý, sử dụng trong nhà trọ

Trước đó ngày 20/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hà Nội, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội và Đội Kiểm sát phòng, chống ma túy, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội bắt quả tang đối tượng tàng trữ hơn 8kg ma túy đưa từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh Bình Dương tiêu thụ. Theo đó, vào khoảng 12h10p ngày 20/5/2022, lực lượng trinh sát phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp nhiều đơn vị liên quan bắt quả tang đối tượng Lê Mạnh Dần, SN 1985, quê tỉnh Nghệ An, chỗ ở chung cư Charm City thuộc khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tàng trữ trái phép khối lượng lớn chất ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc được ngụy trang trong các lọ, hộp đựng bánh kẹo, mỹ phẩm thông dụng của nhà sản xuất chưa qua sử dụng, gửi từ nước ngoài về Việt Nam, tang vật thu giữ trên 8kg ma túy tổng hợp. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Lê Mạnh Dần, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương thu giữ 0,46gram ma túy đá, 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá,... Tổng ma túy thu giữ là 23,200 viên thuốc lắc trọng lượng 8,13kg và 0,464gram ma túy đá.