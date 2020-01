Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý dự lễ phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý

Toàn cảnh lễ phát động.

Tham dự buổi lễ có đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên DKTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Quang cảnh lễ phát động.

Lý do Nghệ An chọn Cửa Lò làm điểm phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Canh Tý 2020 vì đây là địa phương có tốc độ đô thị hóa khá nhanh, du lịch trọng điểm của tỉnh. Đồng thời, đây cũng là địa phương đang trực tiếp phải đối mặt với những thách thức về môi trường như: khí thải, chất thải và quá trình biến đổi khí hậu do nước biển dâng.

Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát động Tết trồng cây.

Với tinh thần chỉ đạo: trồng cây nào phải chăm sóc sống tốt cây đó, buổi lễ phát động đã yêu cầu các đơn vị, địa phương tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây. Bên cạnh đó, phải chuẩn bị tốt các điều kiện để hoàn thành kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2020.

Các đại biểu tham dự.

Bên cạnh đó, phải chuẩn bị tốt các điều kiện để hoàn thành kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2020. Phong trào phải đảm bảo mang tính hiệu quả, thiết thực, không phô trương, hình thức. Việc trồng cây, gây rừng cũng cần được xác định rõ là để góp phần chủ động phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia trồng cây dọc tuyến đường giao thông nối Vinh – Cửa Lò.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cán bộ, nhân dân và các em học sinh đã tham gia trồng cây dọc tuyến đường giao thông nối Vinh – Cửa Lò đoạn qua thị xã. Riêng Thị xã Cửa Lò đặt ra mục tiêu phấn đấu năm nay sẽ trồng mới và chăm sóc sống tốt trên 3000 cây xanh.

Tác giả: Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An