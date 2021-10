Bí thư Đoàn lấy gần 200 triệu tiền xây nhà chống lũ của dân để chi tiêu cá nhân

UBND xã Quảng An, nơi ông Tường làm việc

Ngày 15/10, UBND huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đã yêu cầu UBND xã Quảng An, các đơn vị liên quan tiến hành kiểm điểm, xử lý nghiêm ông Nguyễn Văn Tường, Bí thư Đoàn xã Quảng An, về hành vi lấy tiền hỗ trợ xây nhà chống lũ của người dân để chi tiêu cho việc cá nhân.

Trước đó ngày 7/10, UBND huyện Quảng Điều nhận được phản ánh của người dân về việc chiếm đoạt tiền hỗ trợ xây nhà chống lũ. Theo phản ánh, đầu năm 2021, huyện Quảng Điều phối hợp với Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững triển khai dự án nhà an toàn thuộc chương trình nhà chống lũ cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn xã Quảng An.

UBND xã Quảng An đã tiến hành rà soát, lập danh sách 23 hộ dân được nhận hỗ trợ từ dự án để xây nhà chống lũ. Ngày 4/8, nhân viên dự án xây nhà chống lũ chuyển vào tài khoản của ông Tường số tiền 273.520.000 đồng để giải ngân cho 9 hộ dân thực hiện dự án trên theo đề xuất của xã Quảng An.

Tiếp đó, UBND xã Quảng An đã tiến hành mời các hộ dân này vào lúc 14h ngày 9/8 đến tại nhà văn hóa xã để giải ngân số tiền cho bà con. Ông Tường sau đó dùng điện thoại cá nhân liên lạc với 9 hộ dân thay đổi thông báo.

Một căn nhà trong dự án xây dựng nhà chống lũ của người dân xã Quảng An.

"Ông ta nói không cần chúng tôi lên nhà văn hoá xã để nhận tiền mà sẽ trực tiếp đưa đến từng nhà cho bà con. Chúng tôi tin tưởng nên đồng ý nhưng sau đó mãi không thấy ông ta trả tiền", các hộ dân phản ánh.

Ngày 10/8, ông Tường mới giải ngân được cho 3 hộ đó là: Đặng Thị Hạnh, Phan Cảnh Tòa, Trương Cầu với số tiền là 85.985.000 đồng.

Các hộ còn lại gồm Trần Đức Ngọc, Nguyễn Dũng (Thủy), Phan Xuân Thành, Nguyễn Long, Nguyễn Khánh, Nguyễn Dũng (Phường) với tổng số tiền 187.535.000 đồng không được ông Tường bàn giao. Người dân gọi điện thoại thúc giục thì ông Tường hứa hẹn, lần khất nhiều lần. Do vậy, người dân phản ánh sự việc đến UBND huyện Quảng Điền.

Sau khi có phản ánh, trưa ngày 7/10, ông Tường mới tiến hành giải ngân số tiền hơn 187,5 triệu đồng của 6 hộ dân trên. Việc giải ngân được tiến hành tại từng nhà dân và hoàn thành trong ngày 7/10.

UBND huyện Quảng Điền cho biết ngay khi nhận đơn phản ánh của người dân đã yêu cầu UBND xã Quảng An và ông Tường làm biên bản giải trình. Biên bản giải trình của ông Tường đã thừa nhận việc chiếm dụng số tiền của các hộ dân trong một thời gian dài. Ông Tường cho biết lý do chậm giải ngân tiền hỗ trợ cho bà con là do cần tiền để chi trả cho những việc của cá nhân.

Theo UBND huyện Quảng Điền, hành vi của ông Tường sẽ bị xử lý nghiêm và nếu có dấu hiệu hình sự sẽ chuyển vụ việc sang cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Tác giả: Ngọc Bảo

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ