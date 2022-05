Bị mất tiền, nghịch tử nhẫn tâm sát hại mẹ ruột

Ngày 16/5, Công an huyện Tân Châu nhận được tin báo từ Công an xã Tân Hội về vụ án giết người xảy ra tại ấp Hội Phú, xã Tân Hội, huyện Tân Châu do Phi là thủ phạm. Đáng xót thương, nạn nhân là bà N.T.H. (mẹ của Phi, SN 1944, ngụ ấp Hội Phú, xã Tân Hội).

Đối tượng Nguyễn Hoàng Phi cùng tang vật.

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã bắt giữ Phi về hành vi trên. Tại cơ quan Công an, Phi khai nhận: Khoảng 9h ngày 16/5, khi ở nhà cùng với mẹ ruột, Phi lục lọi đồ cá nhân của mình để lấy tiền nhưng không thấy, nên hỏi bà H. Lúc này, bà H. nói đồ của Phi đang trong máy giặt và không lấy ra được.

Tức giận, Phi yêu cầu bà H. phải đền 5 triệu đồng cho mình. Bà H. nói không có tiền nên Phi lấy cây thuổng đào đất đánh nhiều cái vào đầu của mẹ ruột gây thương tích nặng. Do vết thương quá nặng, bà H. tử vong tại bệnh viện.

Công an huyện Tân Châu đã chuyển giao vụ án cùng đối tượng cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.



